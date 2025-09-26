Watch: पाकिस्तान की फील्डिंग देख आ जाएगी हंसी, एक छोर पर आए बल्लेबाजों को भी नहीं कर सके रन आउट
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ 11 रनों से जीतकर पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है. इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक आसान सा रन आउट चांस गंवा दिया. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गुरुवार को बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बनाई. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने सिर्फ 135 रन बनाए थे, वो भी निचले क्रम के बल्लेबाजों के कारण. नहीं तो पाकिस्तान की आधी टीम 49 पर पवेलियन लौट चुकी थी. मोहम्मद हारिस (31), मोहम्मद नवाज (25) और शाहीन शाह अफरीदी (19) ने महत्वपूर्ण पारी खेली. इस मैच में पाकिस्तान की खराब फील्डिंग के कारण एक रन आउट का मौका छूट गया, ये बहुत आसान मौका था. इसका वीडियो देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.
शाहीन शाह अफरीदी द्वारा डाले गए पांचवे ओवर में तौहीद हृदोय ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉट मारा, सईम अयूब ने शानदार डाइव लगाकर इसे रोक लिया. नॉन स्ट्राइक पर खड़े सैफ हसन बल्लेबाजी एंड पर पहुंच चुके थे, अयूब ने दूसरे छोर पर थ्रो किया लेकिन गेंदबाज ने गेम अवेयरनेस नहीं दिखाई और विकेट तक नहीं पहुंचा. ये थ्रो मिड ऑन के फील्डर के पास गया, लेकिन वह भी इसे कलेक्ट करके विकेट पर नहीं मार सके जबकि अगर वह गेंद को सही से कलेक्ट नहीं कर पाए. विकेट पर भी दो पाकिस्तानी खिलाड़ी लगभग आपस में टकरा गए थे.
इरफ़ान पठान बोले- पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद करते हैं
कमेंटरी कर रहे इरफान पठान ने इसे देखकर कहा, "आप उम्मीद करते हैं ऐसी फील्डिंग पाकिस्तान से, ये बड़ा मौका गंवा दिया पाकिस्तान ने. दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पर आ जाए और रन आउट न हों, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान टीम फील्डिंग कर रही है.
124 रन ही बना सकी बांग्लादेश, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा
हालांकि तौहीद हृदोय कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, उन्हें 5 के स्कोर पर शाहीन शाह अफरीदी ने ही आउट किया था. परवेज हुसैन खाता नहीं खोल पाए और सैफ हसन 18 रन बनाकर हारिस रउफ का शिकार हुए. बांग्लादेश के 5 विकेट 63 रन पर गिर गए थे. टीम का 9वां विकेट 101 रन पर गिरा था, फिर अंतिम विकेट के लिए रिशद हुसैन (16) और मुस्तफिजुर रहमान (6) 23 रनों की साझेदारी कर बांग्लादेश को जीत के करीब लेकर आए लेकिन जीत नहीं दिला पाए.
पाकिस्तान ने 11 रनों से मैच को जीतकर एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बनाई. अब खिताबी मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. हालांकि फील्डिंग की बात करें तो टीम इंडिया ने इस संस्करण में काफी कैच छोड़े हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी 4 कैच छूटे थे. टीम इंडिया को इसमें सुधार करना होगा.
