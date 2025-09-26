हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup 2025: 0,0,0,0... 6 पारियों में 4 बार 'डक', सईम अयूब के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

Asia Cup 2025: 0,0,0,0... 6 पारियों में 4 बार 'डक', सईम अयूब के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

Asia Cup 2025: सईम अयूब बांग्लादेश के खिलाफ शून्य पर आउट हुए. इस एशिया कप में चौथी बार है जब वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. देखना होगा कि क्या उन्हें फाइनल में खिलाया जाता है या नहीं?

By : शिवम | Updated at : 26 Sep 2025 08:57 AM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप 2025 की शुरुआत में सईम अयूब पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन लगातार फ्लॉप होने के बाद उनकी जगह फखर जमां को ओपनिंग के लिए भेजा गया. अयूब का बल्लेबाजी क्रम बदला लेकिन उनकी फॉर्म वही रही. बांग्लादेश के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में वह शून्य पर आउट हुए, ये इस सीजन (Asia Cup 2025) चौथी बार था जब अयूब 'डक' हुए.

सईम अयूब के साथ पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी गुरुवार को निराशाजनक रहा. साहिबजादा फरहान 4, फखर जमां 13, सलमान अली आगा 19 और हुसैन तलत 3 रन बनाकर आउट हुए. पाकिस्तान के 5 विकेट 49 के स्कोर पर गिर गए थे, वो तो मोहम्मद हारिस (31), शाहीन अफरीदी (19), मोहम्मद नवाज (25) ने महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम को जैसे-तैसे 135 तक पहुंचाया.

पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी के दम पर 135 का स्कोर भी डिफेंड कर लिया. बांग्लादेश 20 ओवरों में 124 रन ही बना सकी. पाकिस्तान ने 11 रनों से मुकाबले को जीतकर एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बनाई. अब खिताबी भिड़ंत 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में होगी.

सईम अयूब के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

एशिया कप 2025 में सईम अयूब के प्रदर्शन की बात करें तो बल्ले से वह बुरी तरह फ्लॉप रहे. वह ग्रुप स्टेज के तीनों मैच में 'डक' हुए थे. सुपर-4 में भारत के खिलाफ 21 और श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 2 रन बना पाए थे, बांग्लादेश के खिलाफ वह एक बार फिर शून्य पर आउट हो गए. उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 25 गेंदें खेली हैं, 23 रन बनाए हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की एक सीरीज या एक टूर्नामेंट में सईम अयूब सबसे ज्यादा बार (फुल मेंबर देशों में) शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये अनचाहा रिकॉर्ड आंद्रे फ्लेचर के नाम था, जो 2009 टी20 वर्ल्ड कप में 3 बार शून्य पर आउट हुए थे.

क्या एशिया कप 2025 के फाइनल में खेलेंगे अयूब?

एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को खेला जाएगा. अयूब का फॉर्म देखते हुए उन्हें पहले ही बाहर हो जाना चाहिए था, जैसा पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स बोल चुके हैं. लेकिन एक बात है कि वह गेंदबाजी में अहम रोल निभा रहे हैं. श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले को छोड़ दें तो अन्य मैचों में वह पॉवरप्ले में ही गेंदबाजी करने आ गए. उन्होंने अभी तक 5 मैचों में गेंदबाजी करवाई और 8 विकेट लिए. देखना होगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर अयूब पर भरोसा करती है या बड़े मैच के लिए वह ड्राप हो जाएंगे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 26 Sep 2025 08:57 AM (IST)
Tags :
PAK Vs BAN Saim Ayub PAKISTAN CRICKET TEAM Asia Cup 2025 Asia Cup 2025 Final
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर हाई कोर्ट ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर हाई कोर्ट ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
क्रिकेट
IND vs PAK Asia Cup Final: 41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर हाई कोर्ट ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर हाई कोर्ट ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
क्रिकेट
IND vs PAK Asia Cup Final: 41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
विश्व
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
यूटिलिटी
जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने लगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें किराया, रूट से लेकर टाइमिंग तक सबकुछ
जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने लगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें किराया, रूट से लेकर टाइमिंग तक सबकुछ
लाइफस्टाइल
Bollywood Celebrity Bungalow: रेखा के घर में कौन-कौन से लगे हैं पौधे? जानें हर एक की खासियत
रेखा के घर में कौन-कौन से लगे हैं पौधे? जानें हर एक की खासियत
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget