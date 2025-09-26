एशिया कप 2025 की शुरुआत में सईम अयूब पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन लगातार फ्लॉप होने के बाद उनकी जगह फखर जमां को ओपनिंग के लिए भेजा गया. अयूब का बल्लेबाजी क्रम बदला लेकिन उनकी फॉर्म वही रही. बांग्लादेश के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में वह शून्य पर आउट हुए, ये इस सीजन (Asia Cup 2025) चौथी बार था जब अयूब 'डक' हुए.

सईम अयूब के साथ पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी गुरुवार को निराशाजनक रहा. साहिबजादा फरहान 4, फखर जमां 13, सलमान अली आगा 19 और हुसैन तलत 3 रन बनाकर आउट हुए. पाकिस्तान के 5 विकेट 49 के स्कोर पर गिर गए थे, वो तो मोहम्मद हारिस (31), शाहीन अफरीदी (19), मोहम्मद नवाज (25) ने महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम को जैसे-तैसे 135 तक पहुंचाया.

पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी के दम पर 135 का स्कोर भी डिफेंड कर लिया. बांग्लादेश 20 ओवरों में 124 रन ही बना सकी. पाकिस्तान ने 11 रनों से मुकाबले को जीतकर एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बनाई. अब खिताबी भिड़ंत 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में होगी.

सईम अयूब के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

एशिया कप 2025 में सईम अयूब के प्रदर्शन की बात करें तो बल्ले से वह बुरी तरह फ्लॉप रहे. वह ग्रुप स्टेज के तीनों मैच में 'डक' हुए थे. सुपर-4 में भारत के खिलाफ 21 और श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 2 रन बना पाए थे, बांग्लादेश के खिलाफ वह एक बार फिर शून्य पर आउट हो गए. उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 25 गेंदें खेली हैं, 23 रन बनाए हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की एक सीरीज या एक टूर्नामेंट में सईम अयूब सबसे ज्यादा बार (फुल मेंबर देशों में) शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये अनचाहा रिकॉर्ड आंद्रे फ्लेचर के नाम था, जो 2009 टी20 वर्ल्ड कप में 3 बार शून्य पर आउट हुए थे.

क्या एशिया कप 2025 के फाइनल में खेलेंगे अयूब?

एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को खेला जाएगा. अयूब का फॉर्म देखते हुए उन्हें पहले ही बाहर हो जाना चाहिए था, जैसा पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स बोल चुके हैं. लेकिन एक बात है कि वह गेंदबाजी में अहम रोल निभा रहे हैं. श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले को छोड़ दें तो अन्य मैचों में वह पॉवरप्ले में ही गेंदबाजी करने आ गए. उन्होंने अभी तक 5 मैचों में गेंदबाजी करवाई और 8 विकेट लिए. देखना होगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर अयूब पर भरोसा करती है या बड़े मैच के लिए वह ड्राप हो जाएंगे.