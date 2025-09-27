हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबुमराह और कैफ में सोशल मीडिया पर छिड़ी जुबानी जंग, भारत-पाक फाइनल से पहले ये क्या हो गया

बुमराह और कैफ में सोशल मीडिया पर छिड़ी जुबानी जंग, भारत-पाक फाइनल से पहले ये क्या हो गया

जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद कैफ के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई है. कैफ द्वारा की गई टिप्पणी पर बुमराह ने दो टूक जवाब दिया है. जानिए क्या है पूरा मामला

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Sep 2025 08:48 AM (IST)
भारतीय टीम के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के बीच सोशल मीडिया पर जबानी जंग छिड़ गई है. ये मामला तब शुरू हुआ जब मोहम्मद कैफ ने बुमराह की फिटनेस और उनकी गेंदबाजी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया.

कैफ ने क्या कहा?

कैफ ने अपने पोस्ट में लिखा कि बुमराह पहले कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में डेथ ओवर्स (13, 17 और 19) में ज्यादा गेंदबाजी करते थे, लेकिन सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप के दौरान उन्होंने शुरुआती ओवरों में तीन ओवर का स्पेल डालना पसंद किया. कैफ ने इशारा किया कि बुमराह चोट से बचने के लिए अब शुरू में गेंदबाजी करना बेहतर मानते हैं, क्योंकि उस समय शरीर ज्यादा वार्म रहता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर बुमराह डेथ ओवर्स में कम गेंदबाजी करेंगे, तो मजबूत टीमों के खिलाफ वर्ल्ड कप में भारत को मुश्किल हो सकती है.

बुमराह का पलटवार

इस पोस्ट के कुछ ही समय बाद बुमराह ने सीधे कैफ को जवाब दिया. उन्होंने लिखा, “Inaccurate before, inaccurate again.” (पहले भी गलत थे, इस बार भी गलत हैं.) बुमराह के इस रिएक्शन से साफ लग रहा था कि उन्हें कैफ की टिप्पणी पसंद नहीं आई.

कैफ ने दी सफाई

बुमराह की नाराजगी देखकर मोहम्मद कैफ ने तुरंत उनके पोस्ट को री-शेयर करते हुए सफाई दी. कैफ ने लिखा, “कृपया इसे एक शुभचिंतक और प्रशंसक की ओर से की गई क्रिकेट संबंधी टिप्पणी के रूप में लें. आप भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच-विनर खिलाड़ी हैं और मैं जानता हूं कि इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान पर सब कुछ झोंकने में कितनी मेहनत लगता है और यह कितना चुनौतीपूर्ण होता है.”

फैन्स में बंटे मत

बुमराह और कैफ के बीच इस बातचीत ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी. फैन्स भी दो हिस्सों में बंट गए. कुछ लोगों ने कैफ का सपोर्ट किया और कहा कि उनका तर्क सही है. वहीं, कुछ ने बुमराह को सही ठहराते हुए लिखा कि एक खिलाड़ी पर उसके अपने फैसले और फिटनेस को लेकर संदेह करना ठीक नहीं.

बुमराह का एशिया कप प्रदर्शन

बुमराह ने इस एशिया कप में अब तक 4 मैचों में गेंदबाजी की है और उनके खाते में 5 विकेट ही आए हैं. हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में वह काफी महंगे साबित हुए थे और 4 ओवर में 45 रन देकर एक भी विकेट नहीं ले सके.

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार, 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप का फाइनल खेला जाने वाला हैं.  

Published at : 27 Sep 2025 08:48 AM (IST)
