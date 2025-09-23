हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cup 2025 IND vs PAK: अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी का पाकिस्तानी मीडिया ने माना लोहा, कहा- 'ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी'

Asia Cup 2025 IND vs PAK: अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी का पाकिस्तानी मीडिया ने माना लोहा, कहा- ‘ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी’

अभिषेक शर्मा की जबरदस्त पारी और आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी. पाकिस्तानी मीडिया भी इस युवा ओपनर के टैलेंट का कायल हो गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Sep 2025 07:28 AM (IST)
Preferred Sources

Asia Cup 2025 IND vs PAK: एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने ऐसी बल्लेबाजी की, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के गेंदबाजों को बेबस कर दिया बल्कि पाकिस्तानी मीडिया को भी उनका मुरीद बना दिया.

पाकिस्तानी पत्रकारों का रिएक्शन

पाकिस्तानी खेल पत्रकार रिजवान हैदर ने अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देखकर कहा, “ऐसी धुलाई पहले कभी नहीं देखी भाई 7 ओवर में 85 रन.” उन्होंने माना कि भारतीय ओपनर में जबरदस्त टैलेंट है और उनकी बैट स्विंग गजब की है.

वहीं Geo TV के पत्रकार सोहेल इमरान ने कहा, "दोनो टीमों के बीच टॉस के दौरान या मैच के बाद हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ एक बार इन सब बातों को छोड़ दीजिए, भारत ने अच्छा खेला और इसे मानना ही पड़ेगा."

उन्होंने साथ ही पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी की आलोचना भी की, जिन्होंने 3.5 ओवर में 40 रन लुटा दिए थे. सोहेल के मुताबिक, “हमारे बॉलर बिल्कुल फीके साबित हुए, जबकि भारत ने शानदार रणनीति से खेल दिखाया.”

अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी

172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद आक्रामक रही. बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर इरादे साफ कर दिए थे. इसके बाद उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर धावा बोला. दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी कर दी थी.

अभिषेक ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 39 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 74 रन ठोक डाले. वहीं शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी 28 गेंदों में 47 रन बना डाले. इन दोनों की जोड़ी ने पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों को पावरप्ले में ही ध्वस्त कर दिया.

ग्रुप स्टेज से बदला अंदाज

ग्रुप स्टेज में जब भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हुए थे तब अभिषेक शर्मा सिर्फ 31 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन सुपर-4 में वही खिलाड़ी पूरी तरह से नए अंदाज में दिखे. पाकिस्तानी मीडिया ने भी माना कि अभिषेक ने अपनी आक्रामकता और तकनीक से सबका ध्यान खींचा है.

पाकिस्तान की बल्लेबाजी और भारत की जीत

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए थे. जवाब में 172 रन का लक्ष्य भारत ने 18.5 ओवर में ही हासिल कर लिया. अभिषेक और गिल के बाद तिलक वर्मा (30*) और हार्दिक पंड्या ने मिलकर टीम को जीत दिलाई.

भारत टॉप पर, पाकिस्तान दबाव में

इस जीत के साथ भारत ने सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर अपनी जगह पक्की कर ली है. पाकिस्तान की टीम लगातार दूसरी बार भारत से हारी और अब फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए उसे अपने बाकी दोनों मैच जीतने होंगे. 

Published at : 23 Sep 2025 07:28 AM (IST)
Abhishek Sharma IND VS PAK Asia Cup 2025
Embed widget