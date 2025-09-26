हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs PAK Asia Cup Final: 41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए

IND vs PAK Asia Cup Final: 41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए

41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होने वाले हैं. दुबई में होने वाला यह महामुकाबला दोनों टीमों और फैंस के लिए इतिहास रचने वाला होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Sep 2025 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs PAK Asia Cup Final: एशिया कप 2025 अब अपने सबसे बड़े मुकाम पर पहुंच गया है. दुबई में होने वाले फाइनल मुकाबले में पहली बार भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. क्रिकेट इतिहास में यह पल ऐतिहासिक है क्योंकि टूर्नामेंट के 41 साल और 16 संस्करणों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी फाइनल में आमने-सामने हों.

भारत का 11वां, पाकिस्तान का 6वां फाइनल

टीम इंडिया इस बार 11वीं बार फाइनल खेलेगी और अपनी 9वीं ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगी. दूसरी ओर, पाकिस्तान 6वीं बार खिताबी मुकाबले में पहुंचेगा और तीसरी बार एशिया कप अपने नाम करने की कोशिश करेगा. यही वजह है कि यह मुकाबला दोनों टीमों और करोड़ों फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है.

टी20 फॉर्मेट का दूसरा फाइनल

टी20 फॉर्मेट में यह भारत और पाकिस्तान का दूसरा एशिया कप फाइनल होगा. भारत ने 2016 में टी20 खिताब जीता था, जबकि 2022 में पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. अब पाकिस्तान पहली बार टी20 ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगा। वहीं, भारत ग्रुप स्टेज और सुपर-4 में पाकिस्तान को मात देकर पहले ही मानसिक बढ़त बना चुका है.

अब तक का सफर

भारत ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त खेल दिखाया है. पाकिस्तान को दो बार हराने के साथ टीम इंडिया ने बांग्लादेश को भी आसानी से शिकस्त दी. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने सुपर-4 में बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया, लेकिन भारत के खिलाफ अब तक दोनों मैचों में उन्हें हार झेलनी पड़ी है.

मैदान के बाहर भी गरमा गया माहौल

इस बार भारत-पाकिस्तान मैच सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा. ग्रुप और सुपर-4 के मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया. वहीं पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों ने भड़काऊ सेलिब्रेशन से माहौल और भी गरमा गया. अब फाइनल से पहले दोनों टीमों के बीच यह तनाव और बढ़ गया है.

28 सितंबर को होने वाला यह खिताबी मुकाबला रोमांच और ड्रामे से भरपूर होने वाला है. भारत की नजरें 9वीं ट्रॉफी पर होंगी, जबकि पाकिस्तान अपनी पहली टी20 एशिया कप जीतने के लिए मैदान में उतरेगा.  

Published at : 26 Sep 2025 08:06 AM (IST)
