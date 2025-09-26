एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. एशिया कप के इतिहास में पहली बार है जब ये दोनों टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी. इस संस्करण में 2 बार ये टीमें भिड़ चुकी हैं. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए उन दोनों मैचों में टीम इंडिया ही जीती है. हालांकि अब फाइनल है, सूर्यकुमार यादव एंड टीम सलमान अली आगा और उनके प्लेयर्स को हल्के में नहीं ले सकती. जानिए मुकाबले की सारी डिटेल.

भारतीय क्रिकेट टीम ने ग्रुप स्टेज के तीनों मुकाबले जीते थे, इसमें एक पाकिस्तान के खिलाफ था. सुपर-4 में दो मैच जीतकर टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह पक्की कर ली थी, इसका भी पहला मैच पाकिस्तान के ही खिलाफ था. पाकिस्तान ने सुपर-4 में पहला मैच टीम इंडिया से हारने के बाद श्रीलंका और बांग्लादेश को हराया.

कब और कहां खेला जाएगा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच?

फाइनल मुकाबला रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच?

भारत के समयनुसार फाइनल मैच रात 8 बजे से शुरू होगा. इस समय यूएई में 6:30 बज रहे होंगे.

भारत बनाम पाकिस्तान पिछले 2 मैचों में क्या हुआ?

ग्रुप स्टेज में जब ये टीम भिड़ी थी तब भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था. कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए थे. भारत के लिए सबसे ज्यादा रन सूर्यकुमार यादव (47) ने बनाए थे. सुपर-4 में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी, अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की खूब धुनाई की थी. उन्होंने 39 गेंदों में 74 रन बनाए थे. अब लगातार तीसरे रविवार को एक बार फिर भारत बनाम पाकिस्तान मैच होने जा रहा है, लेकिन ये पिछले दोनों मैचों से बड़ा है. क्योंकि ये खिताब की लड़ाई है.

भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड

सितंबर, 2022 में पाकिस्तान ने भारत को हराया था, उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान को लगातार 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच हराए हैं. हेड टू हेड में भारत का पलड़ा भारी है.

कुल मैच: 15

भारत ने जीते: 12

पाकिस्तान ने जीते: 3

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल मैच का लाइव प्रसारण कहां होगा?

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क एशिया कप का आधिकारिक ब्रॉडकास्टर है. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर मैच का लाइव प्रसारण होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किन ऐप्स पर होगी?

सोनी लिव और फैन कोड की ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.