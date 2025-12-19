एडिलेड में फिर गरजा हेड का बल्ला, शतक जड़कर ब्रैडमैन के क्लब में हुए शामिल

एडिलेड को अगर ट्रेविस हेड का घर कहा जाए, तो गलत नहीं होगा. इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में हेड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि होम ग्राउंड पर उनका बल्ला क्यों अलग ही चमक दिखाता है. दूसरी पारी में शानदार शतक लगाकर ट्रेविस हेड न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ले गए, बल्कि डॉन ब्रैडमैन जैसे दिग्गजों के खास रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली.

146 गेंदों में पूरा किया शतक

ट्रेविस हेड ने दूसरी पारी में 146 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले. यह उनके टेस्ट करियर का 11वां शतक रहा, जबकि मौजूदा एशेज सीरीज में यह उनका दूसरा सैकड़ा है. इससे पहले उन्होंने सीरीज के पहले टेस्ट में भी शतक जड़ा था, जिससे साफ है कि इस बार हेड इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे हैं.

99 के फेर से ऐसे निकले बाहर

हेड का यह शतक बाल-बाल बचा हुआ कहा जा सकता है. 99 रन के स्कोर पर वे आउट हो सकते थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने स्लिप में उनका आसान कैच छोड़ दिया. जोफ्रा आर्चर की गेंद पर मिले इस जीवनदान का हेड ने पूरा फायदा उठाया और अगली ही गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. यह पल इंग्लैंड के लिए भारी साबित हुआ.

ब्रैडमैन के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी

इस शतक के साथ ट्रेविस हेड ने एडिलेड में लगातार चौथा टेस्ट शतक लगाया. ऐसा करने वाले वे ऑस्ट्रेलिया के चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं. इससे पहले यह कारनामा डॉन ब्रैडमैन, माइकल क्लार्क और स्टीव स्मिथ ही कर पाए थे. ब्रैडमैन ने यह रिकॉर्ड एमसीजी और हेडिंग्ले में बनाया था. माइकल क्लार्क ने एडिलेड में, जबकि स्टीव स्मिथ ने एमसीजी पर चार लगातार शतक जड़े थे. हेड ने 2022 से 2025 के बीच एडिलेड में चार टेस्ट शतक लगाकर खुद को इस खास लिस्ट में शामिल कर लिया है.

दोहरे शतक पर टिकी निगाहें

तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ट्रेविस हेड 196 गेंदों में 142 रन बनाकर नाबाद लौटे. ऐसे में चौथे दिन उनसे और बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है. फैंस और टीम मैनेजमेंट दोनों की नजर इस बात पर है कि क्या हेड अपने शतक को दोहरे शतक में बदल पाएंगे.