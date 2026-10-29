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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट150 से एक विकेट दूर अर्शदीप सिंह, चौथे टी20 में रचेंगे इतिहास! ऐसा करने वाले पहले भारतीय

150 से एक विकेट दूर अर्शदीप सिंह, चौथे टी20 में रचेंगे इतिहास! ऐसा करने वाले पहले भारतीय

भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार, 30 अक्टूबर को चौथा टी20 मैच खेला जाना है. इस मुकाबले में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 29 Oct 2026 10:46 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच शुक्रवार, 30 अक्टूबर को ऑक्लैण्ड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. इस मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इतिहास रच सकते हैं. इस फॉर्मेट में अर्शदीप भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं. अब वह एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं. दरअसल, टी20 इंटरनेशनल में अर्शदीप सिंह 150 विकेट पूरे करने से महज एक कदम दूर हैं. उनके नाम अभी 149 विकेट हैं. 

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मुकाबले में एक विकेट लेते ही अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन जाएंगे. हालांकि, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो उनसे पहले दुनिया के सात गेंदबाज यह कारनामा कर चुके हैं. ऐसे में टी20 इंटरनेशनल में अर्शदीप 150 विकेट लेने वाले दुनिया के आठवें गेंदबाज बनेंगे. 

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टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अफगानिस्तान के जादुई स्पिनर राशिद खान के नाम है. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले तक राशिद इस फॉर्मेट में 199 विकेट ले चुके हैं. इंग्लैंड के आदिल रशीद 171 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं. इसके बाद एहसाल आदिल (165 विकेट), ईश सोढ़ी (165 विकेट), टिम साउथी (164 विकेट), वानिंदु हसरंगा (163 विकेट), मुस्ताफिजुर रहमान (163 विकेट), एडम जम्पा (153 विकेट), साकिब अल हसन (149 विकेट) और मिचेल सैंटनर (149 विकेट) हैं. 

भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और न्यूजीलैंड के टी20 कप्तान मिचेल सैंटनर दोनों ही चौथे टी20 मैच में एक विकेट लेते ही टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट पूरे कर लेंगे. दोनों के ही नाम अभी 149-149 विकेट हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों में से कौन पहले यह कारनामा करने में कामयाब होता है.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज 

राशिद खान (अफगानिस्तान)- 199 विकेट (जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले तक)
आदिल रशीद (इंग्लैंड)- 171 विकेट
एहसान आदिल (हॉन्गकॉन्ग)- 165 विकेट
ईश सोढ़ी (न्यूजीलैंड)- 165 विकेट
टिम साउथी (न्यूजीलैंड)- 164 विकेट
वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)- 163 विकेट
मुस्ताफिजुर रहमान (बांग्लादेश)-163 विकेट
एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया)- 153 विकेट
साकिब अल हसन (बांग्लादेश)- 149 विकेट
मिचेल सैंटनर (न्यूजीलैंड)-149 विकेट
अर्शदीप सिंह (भारत)- 149 विकेट

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 29 Oct 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
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