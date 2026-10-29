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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'एमएस धोनी ने किया था मैसेज', भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना ने खोला बड़ा राज

'एमएस धोनी ने किया था मैसेज', भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना ने खोला बड़ा राज

एमएस धोनी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद स्मृति मंधाना को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था. स्मृति ने बताया कि धोनी ने पूरे भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई देने के लिए उनसे संपर्क किया था.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 29 Oct 2026 09:38 PM (IST)
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भारतीय महिला टीम ने जब वर्ल्ड कप जीता, तो पूरे देश में जश्न मनाया गया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद टीम को कई दिग्गज खिलाड़ियों ने बधाई दी. इनमें पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी भी शामिल थे. अब भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना ने बताया है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी ने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया था. धोनी ने इस संदेश के जरिए पूरी टीम को बधाई दी थी. स्मृति के लिए ये पल खास था, क्योंकि धोनी फोन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं.

स्मृति मंधाना ने 29 अक्टूबर 2026 को एक कार्यक्रम में इस घटना के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी ने उन्हें मैसेज भेजा था. स्मृति ने ये भी बताया कि उन्हें खुशी हुई कि धोनी ने व्हाट्सएप के जरिए पूरी टीम को बधाई दी.

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धोनी ने भी इस मैसेज की वजह बताई. उन्होंने कहा कि भारतीय महिला टीम की किसी दूसरी खिलाड़ी का नंबर उनके पास नहीं था. इसलिए उन्होंने स्मृति को संदेश भेजा और उनसे कहा कि वो टीम की सभी खिलाड़ियों तक उनकी बधाई पहुंचा दें. धोनी का ये छोटा सा संदेश टीम की बड़ी जीत से जुड़ी खास याद बन गया.

भारत ने पहली बार जीता महिला वनडे वर्ल्ड कप

भारतीय महिला टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता था. नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए. शेफाली वर्मा ने 87 रन और दीप्ति शर्मा ने 58 रन की अहम पारियां खेलीं. जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर ऑलआउट हो गई. दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए 5 विकेट लिए.

अब टीम की कप्तानी संभाल रही हैं स्मृति

स्मृति मंधाना के लिए 2026 भी अहम साल रहा है. अक्टूबर में उन्हें भारतीय महिला टीम की कप्तानी सौंपी गई. अब उनके सामने टीम को आगे बढ़ाने और आने वाले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है. धोनी के संदेश का ये किस्सा एक बार फिर याद दिलाता है कि महिला टीम की वर्ल्ड कप जीत भारतीय क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि थी. इस जीत ने देश की युवा लड़कियों को भी क्रिकेट में करियर बनाने की प्रेरणा दी.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
MS DHONI Women World Cup 2025
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