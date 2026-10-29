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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजोश इंग्लिस ने रचा इतिहास, तीनों फॉर्मेट में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज

जोश इंग्लिस ने रचा इतिहास, तीनों फॉर्मेट में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज

Josh Inglis Century, SA vs AUS 3rd Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में जोश इंग्लिस ने 102 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 29 Oct 2026 07:48 PM (IST)
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दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केपटाउन के न्यूलैंड्स में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस टेस्ट में गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने इतिहास रच दिया. इंग्लिस ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में शानदार शतक लगाकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने 102 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं. 

जोश इंग्लिस करीब एक साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में लौटे, और अपने कमबैक मैच में ही शतक जड़ दिया. उन्होंने 132 गेंद में 11 चौकों और दो छक्कों की बदौलत 102 रनों की पारी खेली. टेस्ट क्रिकेट में यह जोश इंग्लिस का दूसरा टेस्ट शतक रहा. इससे पहले उन्होंने जनवरी 2025 में श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था. अपनी पहली टेस्ट पारी में इंग्लिस ने शतक जड़ दिया था. 

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इंग्लिस अब टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.  इंग्लिस के अलावा ग्लेन मैक्सवेल (5 शतक) और आरोन फिंच (2 शतक) के नाम भी टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक से ज्यादा शतक हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी बाकी दूसरे फॉर्मेट में एक से ज्यादा शतक नहीं लगाए हैं. मैक्सवेल ने अपने वनडे करियर में चार शतक लगाए हैं, लेकिन टेस्ट में उनके नाम केवल एक शतक है. वहीं फिंच के नाम भी 17 वनडे शतक हैं, लेकिन उन्होंने कोई टेस्ट शतक नहीं जड़ा है.

टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने पहली पारी में 329 रन बनाए. इस दौरान एडन मार्करम (78), मार्कस एकरमैन (95), डेविड बेडिंगहम (50) और मार्को यानसेन (50) ने अर्धशतक जड़े. ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने 72 रन देकर 6 विकेट चटकाए. 

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में जोश इंग्लिस (102 रन) और मैट रेनशॉ (74 रन) और एलेक्स कैरी (80 रन) की पारियों की बदौलत 429 रन बना डाले. ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 100 रनों की बढ़त मिली. बता दें कि यह निर्णायक टेस्ट मैच है, क्योंकि तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 29 Oct 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
South Africa Vs Australia Josh Inglis SA Vs AUS 3rd Test Josh Inglis Century
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