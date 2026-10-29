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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: चौथे टी20 में ऐसी होगी भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IND vs NZ: चौथे टी20 में ऐसी होगी भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

New Zealand vs India 4th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार, 30 अक्टूबर को खेला जाएगा. यहां जानें इस मुकाबले की A टू Z डिटेल्स.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 29 Oct 2026 09:20 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार, 30 अक्टूबर को ऑक्लैण्ड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. टीम इंडिया शुरुआती तीन मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है. भारतीय समय के अनुसार, दोपहर 12 बजे इस मैच का टॉस होगा, और साढ़े 12 बजे से मैच की शुरुआत होगी. सीरीज जीत चुकी टीम इंडिया इस मैच में कुछ बदलाव के साथ उतर सकती है. वहीं न्यूजीलैंड को चौथे मुकाबले से पहले दो झटके लगे हैं. स्टार तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी टी20 सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. 

भारत के लिए तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की थी. दोनों ने पावरप्ले में कीवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी, और 118 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. ऐसे में चौथे टी20 में भी दोनों ओपनिंग कर सकते हैं. इंजरी की वजह से दूसरे और तीसरे टी20 में नहीं खेले ईशान किशन अब फिट हो गए हैं, लेकिन उनका चौथे मुकाबले में खेलना मुश्किल है. 

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पिच रिपोर्ट 

ऑक्लैण्ड के ईडन पार्क स्टेडियम में खूब रन बनते हैं. एक तो यहां बाउंड्री छोटी हैं, साथ ही पिच भी बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद रहती है. इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में 245 रन चेज हो चुके हैं. हालांकि, शुरुआत में तेज गेंदबाज हावी हो सकते हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है, क्योंकि यहां कोई भी टारगेट चेज किया जा सकता है.

ऑक्लैण्ड के ईडन पार्क में अजेय है टीम इंडिया 

ऑक्लैंड के ईडन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच खेला जाना है. इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड दमदार है. भारत ने अब तक यहां तीन टी20 मैच खेले हैं. तीनों ही मैचों में भारत को जीत मिली है. इस पांच मैचों की सीरीज में भी, और इस मैदान पर भी कीवी टीम को पहली जीत की तलाश है. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर इस मुकाबले में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी दिखा रहा है. हालांकि, अगर टारगेट 220 से नीचे रहता है, और कीवी टीम लक्ष्य का पीछा कर रही होगी, तो उलटफेर भी हो सकता है. बाकी भारतीय बल्लेबाज जिस तरह की फॉर्म में हैं, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मैच में भी टीम इंडिया की जीत होगी.  

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार/मयंक यादव, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रैसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), एडम मिल्ने/काइल जैमीसन, जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 29 Oct 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Mitchell Santner Ind Vs Nz 4th T20 SHREYAS IYER INDIA VS NEW ZEALAND ISHAN KISHAN
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