Arjun Tendulkar Wicketless In Vijay Hazare Trophy 3 Matches: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अर्जुन तेंदुलकर गोवा की ओर से खेल रहे हैं. इस टूर्नामेंट में अर्जुन अभी तक 3 मैच खेल चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला है. उन्होंने गोवा की ओर से खेलते हुए अपनी पुरानी मुंबई टीम के खिलाफ खेलते हुए 8 ओवर में 78 रन लुटा दिए. उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. इस मुकाबले को मुंबई ने 87 रन से जीतकर गोवा को एक और हार दिया.

सरफराज ने खेली शानदार शतकीय पारी

मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने गोवा के खिलाफ 75 गेंदों पर 157 रन की शानदार शतकीय पारी खेली. सरफराज की आतिशी बल्लेबाजी के चलते मुंबई ने 8 विकेट पर 444 रन बनाए. गोवा ने 445 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए ओपनिंग में अर्जुन तेंदुलकर को भेजा. जिन्होंने शुरुआत तो विस्फोटक अंदाज में की लेकिन वो कश्यप बाकले के साथ बड़ी पारी खेलने में असफल रहे. अर्जुन ने 27 गेंदों पर 24 रन बनाए जिसमें पांच चौके शामिल हैं. गोवा की पूरी टीम 9 विकेट पर 357 रन ही बना सकी. अर्जुन के लिए अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी कुछ खास नहीं रहा है. पहले राउंड में अर्जुन नहीं खेले थे.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अर्जुन का प्रदर्शन

मुंबई के खिलाफ खेले मुकाबले से पहले, अर्जुन तेंदुलकर ने विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे राउंड में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में महज एक रन बना पाए थे. जबकि गेंद से भी उनका प्रदर्शन खराब रहा. उन्होंने 6 ओवर में 58 रन दिए थे. वहीं, सिक्किम के खिलाफ दूसरे मुकाबले में अर्जुन ने 26 गेंद पर 19 रन बनाए और गेंदबाजी में उन्होंने 9 ओवर में 49 रन लूटाए, लेकिन कोई विकेट नहीं चटका पाए थे.

IPL 2026 में LSG के लिए खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे. इससे पहले अर्जुन मुंबई इंडियंस की ओर से खेल चुके हैं. लखनऊ ने अर्जुन को अपने टीम में शामिल करने के लिए मुंबई को शार्दुल ठाकुर से ट्रेड किया था. अर्जुन तेंदुलकर लिस्ट ए क्रिकेट में अब तक 20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम कुल 25 विकेट दर्ज है.

