हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविजय हजारे ट्रॉफी 2025-26; अर्जुन तेंदुलकर का प्रदर्शन बेहद खराब, आठ ओवर में लुटा दिए इतने रन, पढ़ें रिपोर्टकार्ड

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26; अर्जुन तेंदुलकर का प्रदर्शन बेहद खराब, आठ ओवर में लुटा दिए इतने रन, पढ़ें रिपोर्टकार्ड

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के 3 मैचों में अर्जुन तेंदुलकर एक भी विकेट नहीं चटका पाए हैं. वे अपनी पुरानी घरेलू टीम मुंबई के खिलाफ गेंदबाजी में महंगे साबित हुए. उन्होंने 8 ओवर में 78 रन लुटा डाले.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 01 Jan 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

Arjun Tendulkar Wicketless In Vijay Hazare Trophy 3 Matches: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अर्जुन तेंदुलकर गोवा की ओर से खेल रहे हैं. इस टूर्नामेंट में अर्जुन अभी तक 3 मैच खेल चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला है. उन्होंने गोवा की ओर से खेलते हुए अपनी पुरानी मुंबई टीम के खिलाफ खेलते हुए 8 ओवर में 78 रन लुटा दिए. उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. इस मुकाबले को मुंबई ने 87 रन से जीतकर गोवा को एक और हार दिया.

सरफराज ने खेली शानदार शतकीय पारी

मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने गोवा के खिलाफ 75 गेंदों पर 157 रन की शानदार शतकीय पारी खेली. सरफराज की आतिशी बल्लेबाजी के चलते मुंबई ने 8 विकेट पर 444 रन बनाए. गोवा ने 445 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए ओपनिंग में अर्जुन तेंदुलकर को भेजा. जिन्होंने शुरुआत तो विस्फोटक अंदाज में की लेकिन वो कश्यप बाकले के साथ बड़ी पारी खेलने में असफल रहे. अर्जुन ने 27 गेंदों पर 24 रन बनाए जिसमें पांच चौके शामिल हैं. गोवा की पूरी टीम 9 विकेट पर 357 रन ही बना सकी. अर्जुन के लिए अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी कुछ खास नहीं रहा है. पहले राउंड में अर्जुन नहीं खेले थे.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अर्जुन का प्रदर्शन

मुंबई के खिलाफ खेले मुकाबले से पहले, अर्जुन तेंदुलकर ने विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे राउंड में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में महज एक रन बना पाए थे. जबकि गेंद से भी उनका प्रदर्शन खराब रहा. उन्होंने 6 ओवर में 58 रन दिए थे. वहीं, सिक्किम के खिलाफ दूसरे मुकाबले में अर्जुन ने 26 गेंद पर 19 रन बनाए और गेंदबाजी में उन्होंने 9 ओवर में 49 रन लूटाए, लेकिन कोई विकेट नहीं चटका पाए थे.

IPL 2026 में LSG के लिए खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे. इससे पहले अर्जुन मुंबई इंडियंस की ओर से खेल चुके हैं. लखनऊ ने अर्जुन को अपने टीम में शामिल करने के लिए मुंबई को शार्दुल ठाकुर से ट्रेड किया था. अर्जुन तेंदुलकर लिस्ट ए क्रिकेट में अब तक 20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम कुल 25 विकेट दर्ज है.

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे. इससे पहले अर्जुन मुंबई इंडियंस की ओर से खेल चुके हैं. लखनऊ ने अर्जुन को अपने टीम में शामिल करने के लिए मुंबई को शार्दुल ठाकुर से ट्रेड किया था. अर्जुन तेंदुलकर लिस्ट ए क्रिकेट में अब तक 20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम कुल 25 विकेट दर्ज है.

Published at : 01 Jan 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
Arjun Tendulkar Sarfaraz Khan CRICKET Vijay Hazare Trophy 2025-26 MUM VS GOA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
TMMTMTTM BO Day 7: बुरी तरह पिटी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', रिलीज के 7 दिन बाद भी 30 करोड़ तक नहीं कमा पाई फिल्म
बुरी तरह पिटी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', रिलीज के 7 दिन बाद भी 30 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म
Advertisement

वीडियोज

New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year
New Year Celebration: नए साल का आगाज..जश्न बेहिसाब | New Year | 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary
हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
TMMTMTTM BO Day 7: बुरी तरह पिटी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', रिलीज के 7 दिन बाद भी 30 करोड़ तक नहीं कमा पाई फिल्म
बुरी तरह पिटी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', रिलीज के 7 दिन बाद भी 30 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म
जनरल नॉलेज
देश में कितनी तरह के हैं रेलवे स्टेशन? जंक्शन-सेंट्रल के अलावा बाकी के बारे में भी जानें सबकुछ
देश में कितनी तरह के हैं रेलवे स्टेशन? जंक्शन-सेंट्रल के अलावा बाकी के बारे में भी जानें सबकुछ
लाइफस्टाइल
Happy New Year 2026: ये हैं न्यू ईयर के सबसे आसान 5 रेजोल्यूशन, जानें इन्हें पूरा करने के आसान तरीके
ये हैं न्यू ईयर के सबसे आसान 5 रेजोल्यूशन, जानें इन्हें पूरा करने के आसान तरीके
हेल्थ
New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में जमकर पी शराब और अब तबीयत हो रही खराब, जानें घर पर कैसे उतारें हैंगओवर?
न्यू ईयर पार्टी में जमकर पी शराब और अब तबीयत हो रही खराब, जानें घर पर कैसे उतारें हैंगओवर?
ट्रेंडिंग
3 किमी लंबी है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, फ्लैट्स की संख्या जानकर घूम जाएगा दिमाग- वीडियो वायरल
3 किमी लंबी है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, फ्लैट्स की संख्या जानकर घूम जाएगा दिमाग
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget