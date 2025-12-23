विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन बुधवार, 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है. पहले दिन कुल 19 मैच होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा विराट कोहली के मैच की हो रही है. कोहली दिल्ली टीम के लिए खेलेंगे, दिल्ली का पहला मैच आंध्र प्रदेश के साथ बुधवार को है. जानिए मैच कब, कितने बजे शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा. फैंस मोबाइल पर भी लाइव मैच देख सकेंगे.

विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वह सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं. भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता है. खबर है कि कोहली सिर्फ शुरुआत के 2 मैच खेलेंगे, पहला मैच बुधवार को है.

आंध्र बनाम दिल्ली मैच कहां होगा?

विजय हजारे ट्रॉफी में आंध्र बनाम दिल्ली मैच बैंगलोर के बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में होगा. पहले इसका वेन्यू एम चिन्नास्वामी स्टेडियम था, जिसे बाद में बदला गया.

कितने बजे शुरू होगा आंध्र बनाम दिल्ली मैच?

आंध्र बनाम दिल्ली विजय हजारे ट्रॉफी का मैच बुधवार, 23 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शुरू होगा.

आंध्र प्रदेश टीम प्लेयर्स

नीतीश कुमार रेड्डी (कप्तान), केएस भरत (विकेटकीपर), रिकी भुई, हेमंत रेड्डी, शेख रशीद, अश्विन हेब्बार, एसडीएनवी प्रसाद, वाई संदीप, सौरभ कुमार, बी विनय कुमार, टी विनय, जे साकेत राम, सीआर ज्ञानेश्वर, सीएच संदीप, एम धनुष, सीएच स्टीफन, पीवी सत्यनारायण राजू, केएसएन राजू.

दिल्ली टीम प्लेयर्स

ऋषभ पंत (कप्तान), आयुष बडोनी (उप-कप्तान), विराट कोहली, अर्पित राणा, आयुष दोसेजा, दिविज मेहरा, हर्ष त्यागी, रितिक शौकीन, ईशांत शर्मा, नवदीप सैनी, नितीश राणा, प्रियांश आर्य, प्रिंस यादव, रोहन राणा, सार्थक रंजन, सिमरजीत सिंह, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), वैभव कांडपाल, विराट कोहली, यश ढुल, अनुज रावत (स्टैंड-बाय).

आंध्र बनाम दिल्ली मैच का लाइव प्रसारण कहां?

आंध्र बनाम दिल्ली विजय हजारे ट्रॉफी का मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर प्रसारित होगा.

किस ऐप पर लाइव देखें आंध्र बनाम दिल्ली मैच?

आंध्र बनाम दिल्ली मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.