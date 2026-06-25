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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली और एमएस धोनी को शादी में क्यों नहीं बुलाया? आकाश दीप ने खुद किया खुलासा; वीडियो वायरल

विराट कोहली और एमएस धोनी को शादी में क्यों नहीं बुलाया? आकाश दीप ने खुद किया खुलासा; वीडियो वायरल

आकाश दीप की शादी में एक व्यक्ति ने उन्हीं से पूछ लिया कि आपने शादी में एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्यों नहीं बुलाया. आकाश सवाल से भागे नहीं, उन्होंने इसका खुलासा भी कर दिया.

Written By : शिवम |  Updated at : 25 Jun 2026 04:09 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ने अपनी जिंदगी में एक नई पारी की शुरुआत की, उन्होंने बुधवार को अक्षिता राज के साथ साथ फेरे लिए. शादी समारोह वाराणसी के एक फाइव स्टार होटल में था, जहां भोजपुरी के मशहूर सिंगर पवन सिंह भी पहुंचे थे. क्रिकेटर मुकेश कुमार भी आए थे, जो उनके अच्छे दोस्त भी हैं. हालांकि वहां कुछ लोगों ने एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे स्टार क्रिकेटर्स को मिस किया तो आकाश से ही सवाल पूछ लिया कि आखिर उन्होंने इन दिग्गज क्रिकेटर्स को क्यों नहीं बुलाया.

एमएस धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 से संन्यास ले चुके हैं, वो जुलाई में होने वाली वनडे सीरीज के लिए कुछ दिनों में इंग्लैंड जाएंगे. तीनों में से कोई भी आकाश दीप की शादी में नहीं आया, खैर कारण कोई भी हो लेकिन एक शख्स ने आकाश दीप से पूछ लिया कि आपने इन खिलाड़ियों को क्यों नहीं बुलाया? इस पर आकाश ने जो जवाब दिया, उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या बोले आकाश?

आकाश दीप से पूछ रहा शख्स उनका दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार है, जिन्होंने इसका खुद ही वीडियो भी बनाया. उन्होंने पूछा, "आपने विराट भैया, धोनी भैया और रोहित भैया को बुलाया नहीं." इस पर आकाश ने मुस्कान के साथ कहा, "शादी हो पाएगा फिर यहां बनारस में." इस पर वहां मौजूद हर शख्स की हंसी छूट गई.

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फिर शख्स ने कहा कि आपको बुलाना चाहिए था. तो आकाश दीप ने जवाब में कहा, "उनको बुलाने के लिए तो फिर बाहर से करना पड़ेगा शादी." यहां आकाश का मतलब था कि अगर ये तीनों आएं तो फैंस का ऐसा जमावड़ा लग जाएगा कि संभलने से भी नहीं संभलेगा.

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आकाश दीप ने भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 28 विकेट हैं. उन्हें और मुकेश कुमार को कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने खेल कोटे से DSP के पद पर नियुक्त किया है, जिसकी जानकारी क्रिकेटर ने खुद दी थी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 25 Jun 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Akash Deep VIRAT KOHLI INDIAN CRICKET TEAM MS DHONI VIRAL VIDEO Cricketer Marriage
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