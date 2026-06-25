भारत के सामने होगा राजस्थान का ये तेज गेंदबाज, आयरलैंड के लिए डेब्यू करने को तैयार, जानिए नाम

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWho is Jay Mundra: भारत के सामने होगा राजस्थान का ये तेज गेंदबाज, आयरलैंड के लिए डेब्यू करने को तैयार

Who is Jay Mundra: भारत के सामने होगा राजस्थान का ये तेज गेंदबाज, आयरलैंड के लिए डेब्यू करने को तैयार

Who is Jay Mundra: भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज (India vs Ireland T20) में राजस्थान के जय मूंदड़ा डेब्यू कर सकते हैं. आप सोचोगे कि वो टीम में नहीं है, हैं लेकिन आयरलैंड टीम में. जानिए उनके बारे में.

Written By : एबीपी न्यूज़ |  Curated By: शिवम |  Updated at : 25 Jun 2026 01:51 PM (IST)
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भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. हालांकि एक और मायने में ये सीरीज खास है. राजस्थान के तेज गेंदबाज जय मूंदड़ा भी इस सीरीज में डेब्यू कर सकते हैं, जो आयरलैंड टीम में चुने गए हैं.

जय मूंदड़ा के आयरलैंड टीम में चुने जाने पर उनकी बहन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "बहुत खुशी है कि भैया का सिलेक्शन हो गया, वह बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं. वह स्कूल में क्रिकेट खेलता था, फिर उन्होंने एकेडमी ज्वाइन कर ली. भैया से बात हुई, वो सिलेक्शन के बाद बहुत खुश हैं और हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है." उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनके भैया अच्छा करेंगे.

कौन हैं जय मूंदड़ा

जय मूंदड़ा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. वह राजस्थान के टोंक के रहने वाले हैं. बता दें कि वह पढ़ाई के लिए आयरलैंड गए थे, वहां भी उन्होंने अपने क्रिकेटर बनने के सपने को खत्म नहीं किया और क्रिकेट खेलना जारी रखा. उन्होंने पहले आयरलैंड की नागरिकता ली और फिर ऑलराउंडर के तौर पर टीम में जगह बनाई.

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बता दें कि इससे पहले पंजाब में जन्मे सिमी सिंह भी आयरलैंड के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं. 39 वर्षीय इस खिलाड़ी ने आयरलैंड के लिए 35 वनडे और 53 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. अब जय मूंदड़ा ऐसे भारतीय क्रिकेटर बनने जा रहे हैं, जो भारतीय टीम के खिलाफ ही खेलेंगे.

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भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज के दोनों मैच बेलफास्ट में खेले जाएंगे. दोपहर में होने वाले ये मैच भारतीय समयनुसार शाम को 6 बजे से शुरू होंगे. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

Published at : 25 Jun 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Ireland Cricket Team India Vs Ireland T20 IND Vs IRE T20 Ind Vs Ireland Jay Mundra
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