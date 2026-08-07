अजीत अगरकर की नीतियों पर भड़का दिग्गज, 4 खिलाड़ियों का लिया नाम

टीम इंडिया के सेलेक्शन प्रोससेस पर पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर भड़क उठे हैं. अजीत अगरकर 2023 में टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर बने थे. उसके बाद भारत ने 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है, एक बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला है. मगर टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है.

वसीम जाफर का कहना है कि पिछले तीन साल में भारतीय टीम ने जितनी ट्रॉफी जीती हैं, वे अगरकर के कार्यकाल के सफल रहने की गवाही देते हैं. मगर उन्होंने यह जरूर कहा कि कुछ खिलाड़ियों को मौका ना मिलना एक बहस करने योग्य मुद्दा है. उन्होंने सरफराज खान से लेकर मोहम्मद शमी और अभिमन्यू ईश्वरन का नाम भी गिनवाया. ईश्वरन, जो 2021 में पहली बार टीम इंडिया में चुने गए थे, लेकिन आज 5 साल के बाद भी उनका इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हो सका है.

भड़क गए वसीम जाफर

वसीम जाफर ने एक यूट्यूब वीडियो में चर्चा करते हुए कहा, "कुछ खिलाड़ियों के साथ जैसा बर्ताव किया गया है, जिस तरह से कुछ प्लेयर्स का चयन हुआ है, वह बहस का विषय बन सकते हैं. इस बात में कोई संदेह नहीं है. मोहम्मद शमी, सरफराज खान और अभिमन्यू ईश्वरन का नाम बार-बार सामने आता रहता है."

आकिब नबी पिछले 2 रणजी सीजन से कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. 2025-26 सीजन में तो उन्होंने 60 विकेट लेकर इतिहास ही रच दिया. इसके बावजूद उन्हें सीधे तौर पर स्क्वाड में एंट्री नहीं मिली. जब जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने की स्थिति आई, तो रिप्लेसमेंट के तौर पर आकिब को लाया गया. जाफर ने इस विषय पर भी नाराजगी जताई.

उन्होंने कहा, "आकिब नबी को पहले टीम में नहीं चुना गया था, उन्हें चुना भी गया तो रिप्लेसमेंट के तौर पर. ये सभी चीजें हैं, जो अजीत अगरकर के कार्यकाल पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं. खिलाड़ियों का सेलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है और प्लेयर्स को स्पष्टता क्यों नहीं दी जा रही है."

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जसप्रीत बुमराह को दिया श्रेय

वसीम जाफर का कहना है कि 2023 के बाद टीम इंडिया की सफलता में जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा योगदान रहा है. वो लगातार चोटिल होते रहे हैं, लेकिन जाफर कहते हैं कि जब भी बुमराह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होते हैं, तब विरोधी टीम अधिक दबाव में होती है.

जसप्रीत बुमराह चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नहीं खेल पाए थे. उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज के दौरान चोट आई थी, जिससे अभी तक उबर नहीं पाए हैं. घुटने में दर्द और खिंचाव के कारण बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं. उन्हीं की जगह पर आकिब नबी को मौका मिला है.

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