IND vs ZIM 2nd T20 से पहले भारतीय टीम को मिला खास निमंत्रण, कप्तान और कोच को किया सम्मानित
IND vs ZIM 2nd T20: भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले भारतीय प्लेयर्स ने इंडिया हाउस में एक यादगार शाम बिताई.
भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर एंड टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम कर सकती है. पहले मैच में भारत ने मेजबान को 7 विकेट से हराया था, जो बतौर कप्तान अय्यर की पहली जीत थी. आज होने वाले दूसरे मुकाबले से पहले हरारे स्थित 'इंडिया हाउस' के राजदूत ने भारतीय टीम से खास मुलाकात की. इस दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच वीवीएस लक्ष्मण को सम्मानित किया गया.
बीसीसीआई ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, "हरारे में एक यादगार शाम. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20I मैच से पहले, जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत महामहिम ब्रह्मा कुमार ने हरारे स्थित इंडिया हाउस में भारतीय टीम की मेजबानी की."
An evening to remember in Harare.— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
H.E. Bramha Kumar, Ambassador of India to Zimbabwe hosted #TeamIndia at the India House in Harare ahead of the second T20I against Zimbabwe.@meaindia | @IndiainZimbabwe | @bramhaifs | #ZIMvIND pic.twitter.com/NFkw0v2xhv
आज दूसरे टी20 को जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. मैच का लाइव प्रसारण जी यूनिट8 स्पोर्ट्स टीवी चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर होगी. आज श्रेयस अय्यर टॉस जीतकर भी एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.
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श्रेयस अय्यर जब से टी20 कप्तान बने हैं, उन्होंने सभी 8 मैचों में टॉस जीते हैं. वह अगर आज भी टॉस जीते तो दुनिया के पहले कप्तान बन जाएंगे, जिन्होंने अपने शुरूआती 9 मैचों में टॉस जीते हैं.
भारतीय स्क्वॉड में शामिल प्लेयर्स
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रिंस यादव.
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