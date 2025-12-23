हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस भारतीय क्रिकेटर ने मोहब्बत के लिए तोड़ी धर्म की दीवार, मुस्लिम दोस्त की बहन से की शादी; पढ़ें लव स्टोरी

इस भारतीय क्रिकेटर ने मोहब्बत के लिए तोड़ी धर्म की दीवार, मुस्लिम दोस्त की बहन से की शादी; पढ़ें लव स्टोरी

Ajit Agarkar Love Story: अजीत अगरकर के दोस्त मजहर गडियाली की बहन फातिमा अक्सर मैच देखने स्टेडियम आया करती थी. तब अजीत और फातिमा की दोस्ती हुई, फिर ये धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

By : शिवम | Updated at : 23 Dec 2025 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

अजीत अगरकर ने 9 फरवरी 2022 को फातिमा गडियाली से शादी की थी, जो उनके दोस्त की बहन है. अगरकर के लिए फातिमा संग शादी करना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों के धर्म अलग-अलग हैं. अगरकर हिन्दू पंडित और फातिमा मुस्लिम, लेकिन कहते हैं न कि जब सच्चा प्यार होता है तो प्रेमी जोड़ा दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता है. यहां हम आपको अजीत अगरकर की प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने भारत के लिए 221 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं.

अगरकर के दोस्त की बहन हैं फातिमा

अजीत अगरकर की फातिमा से दोस्ती उनके भाई की वजह से हुई, मुंबई के रहने वाले मजहर गडियाली भी क्रिकेट खेलते थे और अगरकर के दोस्त थे. अगरकर कई बार मजहर के घर उनसे मिलने जाते थे, इस दौरान उनकी दोस्ती फातिमा के साथ हुई. तब फातिमा एक कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट थीं. वह अपने भाई का मैच देखने के लिए अक्सर ग्राउंड जाती थी. फातिमा को अगरकर की सादगी बहुत पसंद आई.

अगरकर के लिए आसान नहीं था मुस्लिम लड़की से शादी करना

अजीत और फातिमा की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली. हालांकि इस प्यार की राह आसान नहीं थी. अजीत अगरकर एक हिन्दू पंडित और फातिमा मुस्लिम धर्म की है. आज के मुकाबले उस दौर में अलग धर्म में शादी करना बहुत चुनौतीपूर्ण था. कई लोग इस शादी के खिलाफ थे. तब अगरकर और फातिमा ने फैसला लिया कि वह उनके प्यार में धर्म को बीच में नहीं आने देंगे.

अगरकर और फातिमा ने अपने परिवार को इस शादी के लिए मनाया. 2001 में पहली बार दोनों के बीच रिश्ते का खुलासा हुआ, इसके एक साल बाद 9 फरवरी, 2022 को दोनों ने शादी कर ली. शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे, जबकि शादी के रिसेप्शन में पूरी भारतीय टीम शामिल हुई. 23 सालों से फातिमा और अगरकर साथ हैं, कभी दोनों के बीच किसी विवाद की खबर नहीं आई. उनका एक बेटा है, जिसका नाम राज है.

अजीत अगरकर का क्रिकेट करियर

अगरकर अभी भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता हैं. अगरकर के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 1998 से 2007 के बीच भारत के लिए 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें क्रमश 58, 288 और 3 विकेट लिए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 23 Dec 2025 04:48 PM (IST)
Tags :
Ajit Agarkar Cricketer Wife LOVE STORY Fatima Ghadially
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Nifty 26,150 पर खुला, Sensex 85,500 के पास - जानें आगे क्या होगा
Bangladesh Hindu Attack News : India के हिंदुओं का गुस्सा देख बांग्लादेश में मचा हड़कंप
Bangladesh Hindu Attack News : साध्वी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कर दी ऐसी मांग कि..
Bangladesh Hindu Attack News : टूट गया बांग्लादेशी उच्चायोग का बैरिकेड, अंदर घुस गए हिंदू कार्यकर्ता
China का Gold Boom: महासागर में 3,900 टन Gold मिला | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget