अजीत अगरकर ने 9 फरवरी 2022 को फातिमा गडियाली से शादी की थी, जो उनके दोस्त की बहन है. अगरकर के लिए फातिमा संग शादी करना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों के धर्म अलग-अलग हैं. अगरकर हिन्दू पंडित और फातिमा मुस्लिम, लेकिन कहते हैं न कि जब सच्चा प्यार होता है तो प्रेमी जोड़ा दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता है. यहां हम आपको अजीत अगरकर की प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने भारत के लिए 221 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं.

अगरकर के दोस्त की बहन हैं फातिमा

अजीत अगरकर की फातिमा से दोस्ती उनके भाई की वजह से हुई, मुंबई के रहने वाले मजहर गडियाली भी क्रिकेट खेलते थे और अगरकर के दोस्त थे. अगरकर कई बार मजहर के घर उनसे मिलने जाते थे, इस दौरान उनकी दोस्ती फातिमा के साथ हुई. तब फातिमा एक कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट थीं. वह अपने भाई का मैच देखने के लिए अक्सर ग्राउंड जाती थी. फातिमा को अगरकर की सादगी बहुत पसंद आई.

अगरकर के लिए आसान नहीं था मुस्लिम लड़की से शादी करना

अजीत और फातिमा की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली. हालांकि इस प्यार की राह आसान नहीं थी. अजीत अगरकर एक हिन्दू पंडित और फातिमा मुस्लिम धर्म की है. आज के मुकाबले उस दौर में अलग धर्म में शादी करना बहुत चुनौतीपूर्ण था. कई लोग इस शादी के खिलाफ थे. तब अगरकर और फातिमा ने फैसला लिया कि वह उनके प्यार में धर्म को बीच में नहीं आने देंगे.

अगरकर और फातिमा ने अपने परिवार को इस शादी के लिए मनाया. 2001 में पहली बार दोनों के बीच रिश्ते का खुलासा हुआ, इसके एक साल बाद 9 फरवरी, 2022 को दोनों ने शादी कर ली. शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे, जबकि शादी के रिसेप्शन में पूरी भारतीय टीम शामिल हुई. 23 सालों से फातिमा और अगरकर साथ हैं, कभी दोनों के बीच किसी विवाद की खबर नहीं आई. उनका एक बेटा है, जिसका नाम राज है.

अजीत अगरकर का क्रिकेट करियर

अगरकर अभी भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता हैं. अगरकर के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 1998 से 2007 के बीच भारत के लिए 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें क्रमश 58, 288 और 3 विकेट लिए.