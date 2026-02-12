Namibia vs India Score: भारत ने नामीबिया के खिलाफ 209 रन बना दिए हैं. यह 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर है. मगर डेथ ओवरों में नामीबियाई गेंदबाज पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजों पर हावी हो गए. आखिरी 4 ओवर में टीम इंडिया सिर्फ 25 ही रन जोड़ पाई. भारतीय पारी में ईशान किशन और हार्दिक पाण्ड्या ने दमदार अर्धशतकीय पारी खेली.

ईशान किशन और हार्दिक पाण्ड्या की अर्धशतकीय पारियों के बाद नामीबिया ने गेंदबाजी में जबरदस्त कमबैक किया और अंतिम 11 गेंद में भारत के 5 विकेट चटका डाले. विशेष रूप से नामीबिया के कप्तान जेरहार्ड इरासमस ने 4 विकेट लेते हुए भारतीय बैटिंग लाइन-अप को तहस नहस करने का काम किया.

ईशान-हार्दिक का तूफान

संजू सैमसन 8 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन ईशान किशन ने तबाही मचाते हुए 20 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और इस मैच में उन्होंने 61 रनों की पारी खेली. टीम इंडिया पावरप्ले में ही 86 रन बना चुकी थी और 7 ओवर समाप्त होने से पहले ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी.

उनके अलावा हार्दिक पाण्ड्या ने भारतीय पारी को संभाला और 28 गेंदों में 52 रनों की तेज और सधी हुई पारी खेली. कप्तान सूर्यकुमार यादव केवल 12 रन और तिलक वर्मा 25 रन ही बना पाए.

11 गेंद में 5 विकेट

जब तक हार्दिक पाण्ड्या क्रीज पर डटे रहे, तब तक लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से 235-240 रन बना सकती है. मगर अंतिम 11 गेंदों में भारत के 5 विकेट गिर गए. हालांकि ये पहली बार है जब टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में 200 रनों से ज्यादा स्कोर बनाया है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह कुल चौथी बार है जब टीम इंडिया ने 200 या उससे ज्यादा स्कोर बनाया है. इससे पहले वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा कर चुकी है.

