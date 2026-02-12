हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटईशान-हार्दिक के तूफान के बाद नामीबिया का जबरदस्त कमबैक, भारतीय बल्लेबाजों के छूटे पसीने, भारत ने बनाए 210 रन

ईशान-हार्दिक के तूफान के बाद नामीबिया का जबरदस्त कमबैक, भारतीय बल्लेबाजों के छूटे पसीने, भारत ने बनाए 210 रन

IND vs NAM Score: भारत ने नामीबिया के खिलाफ 209 रन बना दिए हैं. नामीबिया ने डेथ ओवरों में जबरदस्त वापसी की. ईशान किशन और हार्दिक पाण्ड्या ने अर्धशतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Feb 2026 08:53 PM (IST)
Namibia vs India Score: भारत ने नामीबिया के खिलाफ 209 रन बना दिए हैं. यह 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर है. मगर डेथ ओवरों में नामीबियाई गेंदबाज पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजों पर हावी हो गए. आखिरी 4 ओवर में टीम इंडिया सिर्फ 25 ही रन जोड़ पाई. भारतीय पारी में ईशान किशन और हार्दिक पाण्ड्या ने दमदार अर्धशतकीय पारी खेली.

ईशान किशन और हार्दिक पाण्ड्या की अर्धशतकीय पारियों के बाद नामीबिया ने गेंदबाजी में जबरदस्त कमबैक किया और अंतिम 11 गेंद में भारत के 5 विकेट चटका डाले. विशेष रूप से नामीबिया के कप्तान जेरहार्ड इरासमस ने 4 विकेट लेते हुए भारतीय बैटिंग लाइन-अप को तहस नहस करने का काम किया.

ईशान-हार्दिक का तूफान

संजू सैमसन 8 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन ईशान किशन ने तबाही मचाते हुए 20 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और इस मैच में उन्होंने 61 रनों की पारी खेली. टीम इंडिया पावरप्ले में ही 86 रन बना चुकी थी और 7 ओवर समाप्त होने से पहले ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी.

उनके अलावा हार्दिक पाण्ड्या ने भारतीय पारी को संभाला और 28 गेंदों में 52 रनों की तेज और सधी हुई पारी खेली. कप्तान सूर्यकुमार यादव केवल 12 रन और तिलक वर्मा 25 रन ही बना पाए.

11 गेंद में 5 विकेट

जब तक हार्दिक पाण्ड्या क्रीज पर डटे रहे, तब तक लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से 235-240 रन बना सकती है. मगर अंतिम 11 गेंदों में भारत के 5 विकेट गिर गए. हालांकि ये पहली बार है जब टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में 200 रनों से ज्यादा स्कोर बनाया है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह कुल चौथी बार है जब टीम इंडिया ने 200 या उससे ज्यादा स्कोर बनाया है. इससे पहले वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा कर चुकी है.

टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर? सूर्या ने दिया हेल्थ अपडेट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 12 Feb 2026 08:43 PM (IST)
IND Vs NAM India Vs Namibia ISHAN KISHAN T20 World Cup 2026 IND Vs NAM Live
