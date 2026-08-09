अभ्यास मैच से तय हो गई भारत की प्लेइंग इलेवन, नहीं खलेगी साई सुदर्शन की कमी

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर है. टीम इंडिया फिलहाल श्रीलंका इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच खेल रही है. अच्छी बात यह है कि इस मैच से पहले टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन लगभग तय हो गई है. हालांकि, भारतीय फैंस के लिए एक बुरी खबर भी है. कप्तान शुभमन गिल इस अभ्यास मैच में बैटिंग करने नहीं उतरे. उनकी रिंग फिंगर में चोट है, लेकिन उनके पहले टेस्ट तक पूरी तरहल फिट होने की पूरी उम्मीद है.

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस अहम सीरीज के आगाज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. श्रीलंका इलेवन से वॉर्म-अप मैच के बीच साई सुदर्शन इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. हालांकि, फिर भी टीम इंडिया को उनकी कमी नहीं खलेगी.

साई सुदर्शन की जगह देवदत्त पडिक्कल नंबर-3 पर

भारत की टेस्ट टीम में साई सुदर्शन नंबर-3 पर खेल रहे थे, लेकिन श्रीलंका सीरीज में वह नहीं हैं. हालांकि, टीम इंडिया को उनकी कमी नहीं खलने वाली है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका इलेवन के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में देवदत्त पडिक्कल ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी की, और वह 142 रनों पर नाबाद हैं. उनकी दमदार बैटिंग के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि वह श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में तीन नंबर पर खेलते दिखेंगे.

केएल राहुल और यशस्वी करेंगे पारी का आगाज

यह तय है कि श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में उपकप्तान केएल राहुल और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज करेंगे. इसके बाद तीन नंबर पर देवदत्त पडिक्कल का खेलना भी अब तय है. कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर खेलेंगे. हां, अगर गिल फिट नहीं होते हैं, उनकी उंगली की चोट ठीक नहीं होती है, तब टीम इंडिया की टेंशन बढ़ जाएगी. हालांकि, गिल की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है.

ऐसा होगा मिडिल ऑर्डर, तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाज

मिडिल ऑर्डर पर पांच नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का खेलना भी तय है. इसके बाद छह नंबर पर ध्रुव जुरेल को मौका मिलने की उम्मीद है. सात नंबर पर अनुभवी रवींद्र जडेजा का खेलना भी कंफर्म है. इसके बाद आठ नंबर पर मानव सुथार नजर आ सकते हैं. सुथार की खासियत यह है कि वह स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. श्रीलंका इलेवन के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में उन्होंने ऐसा करके दिखाया है.

इसके बाद 9वें नंबर पर मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव एक्शन में दिखेंगे. श्रीलंका की पिचों पर कुलदीप भारत के लिए काफी अहम गेंदबाज साबित हो सकते हैं. फिर टीम इंडिया में दो तेज गेंदबाज दिखेंगे. इसमें मोहम्मद सिराज का खेलना तय है. वहीं प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है.

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा/गुरनूर बराड़

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