टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पहला मैच यूएसए के खिलाफ खेला था, जिसमें युवा स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा खेलते हुए नजर आए थे. इसके बाद अभिषेक को पेट में कुछ दिक्कत हुई, जिसके चलते उन्हें अस्पातल में भर्ती होना पड़ा था.

अब नामीबिया के खिलाफ दूसरे मुकाबले में अभिषेक को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया है. मैच से पहले टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया. सूर्या का अपडेट फैंस के लिए वाकई दिल तोड़ देने वाला था. उनके अपडेट से कहीं न कहीं समझ आया कि अभिषेक अगले यानी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से भी बाहर हो सकते हैं.

क्या बोले सूर्यकुमार यादव?

टॉस के बाद अभिषेक की हेल्थ पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा, "अभिषेक अब भी ठीक नहीं हैं. वह एक या दो मैच मिस करेंगे."

सूर्या के इस बयान का साफ मतलब है कि नामीबिया के बाद अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला अगला मुकाबला भी मिस कर सकते हैं. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी, रविवार को श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक इस मैच तक वापसी कर पाते हैं या नहीं. गौर करने वाली बात यह है कि अभिषेक टूर्नामेंट में भारत के लिए मुख्य ओपनर हैं.

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि यूएसए के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक फ्लॉप हो गए थे. वह पहली गेंद पर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे. लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक का होना टीम इंडिया के लिए बड़ा फायदा होगा.

2025 में खेले गए एशिया कप में अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबलों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी. उसी को मद्द नजर रखते हुए अभिषेक का टी20 विश्व कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना काफी अहम होगा. सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक भारत के लिए अहम होंगे.