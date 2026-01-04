Cricket History: जब 21 साल के बल्लेबाज ने 6 गेंदों में बना दिए 48 रन! जानिए कैसे

क्रिकेट के मैदान पर जब कभी “एक ओवर में क्या-क्या हो सकता है” की बात होगी, तो अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल का नाम जरूर लिया जाएगा. महज 21 साल की उम्र में अटल ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जो दो साल बाद भी अटूट रिकॉर्ड के तौर पर कायम है. एक ही ओवर में 48 रन बनाना और उसमें 7 छक्के जड़ देना आज भी क्रिकेट फैंस को हैरान कर देता है.

जब 6 गेंदों में बदल गई मैच की तस्वीर

यह ऐतिहासिक पल काबुल प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में देखने को मिला, जब शाहीन हंटर्स और अबासिन डिफेंडर्स आमने-सामने थे. 19वें ओवर तक शाहीन हंटर्स की हालत ज्यादा मजबूत नहीं थी. टीम 6 विकेट खोकर 158 रन पर थी और दबाव साफ दिख रहा था. क्रीज पर कप्तान सेदिकुल्लाह अटल टिके हुए थे, लेकिन मैच अभी भी बराबरी का लग रहा था.

इसी ओवर में गेंदबाजी के लिए आए बाएं हाथ के स्पिनर आमिर जजई. पहली ही गेंद नो-बॉल रही और अटल ने उसे सीधा स्टैंड्स में भेज दिया. इसके बाद गेंदबाज का कंट्रोल पूरी तरह टूट गया. लगातार वाइड गेंदें, फ्री हिट और फिर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के.

48 रन का ओवर और रिकॉर्ड की बारिश

उस एक ओवर में कुल 48 रन बने. अटल ने सात छक्के जड़े और इसी दौरान सिर्फ 48 गेंदों में शतक भी जड़ दिया. यह किसी भी मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. आमिर जजई के लिए यह ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं था. उन्होंने अपने चार ओवर में 79 रन लुटा दिए.

अटल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर शाहीन हंटर्स ने 6 विकेट पर 213 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में अबासिन डिफेंडर्स की टीम दबाव में बिखर गई और सिर्फ 121 रन पर ऑलआउट हो गई. हंटर्स ने यह मुकाबला 92 रनों से अपने नाम किया.

सेदिकुल्लाह अटल: अफगानिस्तान का उभरता सितारा

इस मैच में अटल 56 गेंदों में नाबाद 118 रन बनाकर लौटे. उनकी पारी में 7 चौके और 10 छक्के शामिल थे. काबुल के पास लोगर से आने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2023-24 में अफगानिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया. अब तक वह टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं और सीमित ओवरों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पहचान बना चुके हैं.