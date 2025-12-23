पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंडर-19 खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सोमवार यानी 22 दिसंबर, 2025 को अपने देश की अंडर-19 एशिया कप विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ पाकिस्तानी रुपये का स्पेशल नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया है. पाकिस्तान की युवा टीम ने रविवार यानी 21 दिसंबर को दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत को 191 रन से हराकर अपना पहला खिताब जीता. शरीफ ने इस्लामाबाद में टीम और उसके सहयोगी स्टाफ के लिए आयोजित किए गए स्वागत समारोह में ये ऐलान किया.

टीम के मेंटर और मैनेजर सरफराज अहमद ने दिया बयान

इस्लामाबाद में हुए स्वागत समारोह के बाद टीम के मेंटर और मैनेजर सरफराज अहमद ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने हर खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. इससे पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एशिया कप जीतने वाली जूनियर टीम के खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की थी.

भारत के खिलाफ मिली जीत के हीरो रहे समीर मिन्हास

अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 191 रनों के अंतर से हराया था. पाकिस्तान को मिली इस जीत के हीरो समीर मिन्हास रहे, जिन्होंने 113 गेंदों में 9 छक्के और 17 चौकों की मदद से 172 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी में अली रजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6.2 ओवर में 42 रन देकर 4 अहम विकेट लिए थे. अली के अलावा, मोहम्मद सय्यम, अब्दुल सुभान और हुजैफा एहसान ने भी 2-2 विकेट अपने नाम किए.

पाकिस्तान से मिली हार के बाद बीसीसीआई ने मांगा जवाब

पाकिस्तान से अंडर-19 एशिया कप में भारत को मिली शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई सख्त नजर आ रहा है. BCCI इस बार सिर्फ टीम मैनेजर की लिखित रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहेगी. BCCI ने हेड कोच ऋषिकेश कानिटकर और कप्तान आयुष म्हात्रे से सीधे बातचीत करने और फाइनल मुकाबले की प्रदर्शन पर जवाब मांगा है.