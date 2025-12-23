हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएसीसी अंडर-19 एशिया कप में भारत को हराने वाली पाकिस्तानी टीम पर करोड़ों रुपये की बारिश, हर खिलाड़ी को मिलेगा इतना पैसा

एसीसी अंडर-19 एशिया कप में भारत को हराने वाली पाकिस्तानी टीम पर करोड़ों रुपये की बारिश, हर खिलाड़ी को मिलेगा इतना पैसा

टीम इंडिया को पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में 191 रनों के बड़े अंतर से हराया. पाकिस्तान की जीत के बाद, अब वहां की सरकार ने अपने खिलाड़ियों को इनाम राशि देने का ऐलान किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 23 Dec 2025 01:26 PM (IST)
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंडर-19 खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. पाकिस्तान  के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सोमवार यानी 22 दिसंबर, 2025 को अपने देश की अंडर-19 एशिया कप विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ पाकिस्तानी रुपये का स्पेशल नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया है. पाकिस्तान की युवा टीम ने रविवार यानी 21 दिसंबर को दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत को 191 रन से हराकर अपना पहला खिताब जीता. शरीफ ने इस्लामाबाद में टीम और उसके सहयोगी स्टाफ के लिए आयोजित किए गए स्वागत समारोह में ये ऐलान किया.

टीम के मेंटर और मैनेजर सरफराज अहमद ने दिया बयान

इस्लामाबाद में हुए स्वागत समारोह के बाद टीम के मेंटर और मैनेजर सरफराज अहमद ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने हर खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. इससे पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एशिया कप जीतने वाली जूनियर टीम के खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की थी.

भारत के खिलाफ मिली जीत के हीरो रहे समीर मिन्हास

अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 191 रनों के अंतर से हराया था. पाकिस्तान को मिली इस जीत के हीरो समीर मिन्हास रहे, जिन्होंने 113 गेंदों में 9 छक्के और 17 चौकों की मदद से 172 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी में अली रजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6.2 ओवर में 42 रन देकर 4 अहम विकेट लिए थे. अली के अलावा, मोहम्मद सय्यम, अब्दुल सुभान और हुजैफा एहसान ने भी 2-2 विकेट अपने नाम किए.

पाकिस्तान से मिली हार के बाद बीसीसीआई ने मांगा जवाब

पाकिस्तान से अंडर-19 एशिया कप में भारत को मिली शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई सख्त नजर आ रहा है. BCCI इस बार सिर्फ टीम मैनेजर की लिखित रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहेगी. BCCI ने हेड कोच ऋषिकेश कानिटकर और कप्तान आयुष म्हात्रे से सीधे बातचीत करने और फाइनल मुकाबले की प्रदर्शन पर जवाब मांगा है. 

Published at : 23 Dec 2025 01:26 PM (IST)
विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
Bangladesh में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देशभर में प्रदर्शन । Save Hindus In Bangladesh
Sunidhi Chauhan: बचपन की यादों से लेकर बॉलीवुड की Powerhouse Singer बनने तक का सफर
कोडीन कांड पर यूपी में जारी सियासी संग्राम,सपा ने कोडीन कफ सिरप मामले पर पोस्टर के जरिए साधा निशाना
Top News: देखिए 10 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
Top News : फटाफट अंदाज में देखिए आज सुबह की सभी बड़ी । PM Modi । Rahul Gandhi । Parliament Session
Embed widget