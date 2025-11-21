'मुझे ट्रोल किया गया और फिर मांगी माफी', किस खिलाड़ी को लेकर आकाश चोपड़ा ने किया बड़ा दावा

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने खुलासा किया है कि इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने एक बार उन्हें ट्रोल किया था. चोपड़ा ने बताया कि 2016 में इंग्लैंड के भारत दौरे के दौरान जब उन्होंने मोईन अली के बारे में अपनी राय रखी थी, तब उन्हें ट्रोल किया गया था.

आकाश चोपड़ा ने उस वक्त कमेंट्री करते हुए मोईन अली की बल्लेबाजी में एक खामी की ओर इशारा किया था, जो पूर्व इंग्लैंड स्टार को पसंद नहीं आई थी. भारत के खिलाफ सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट में बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने शतक लगाया और फिर सोशल मीडिया पर आकाश चोपड़ा को ट्रोल किया.

आकाश चोपड़ा ने एक यूट्यूब चैनल पर कहा, "एक साथी क्रिकेटर ने मुझे ट्रोल किया. अगर प्रशंसक आपको ट्रोल कर रहे हैं, तो आपको इसकी आदत हो जाती है. यह तब हुआ जब मैं क्रिकइन्फो के लिए काम कर रहा था और कुछ विश्लेषण करते हुए, मैंने शॉर्ट बॉल खेलने में मोइन अली को होने वाली समस्याओं के बारे में बात की. हमने एक डेमो बनाया जिसमें दिखाया गया कि वह शॉर्ट बॉल क्यों नहीं खेल सकते. यह चेन्नई टेस्ट के दौरान हुआ था और उन्होंने उस मैच में बाद में शतक बनाया था."

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, "उसी शाम उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मेरे आंकड़े पोस्ट किए. वह स्पष्ट रूप से नाराज़ थे. चूंकि वह एक साथी क्रिकेटर थे, इसलिए मैंने उन्हें जवाब दिया कि कम से कम आपको मेरे विश्लेषण से कोई समस्या नहीं है. आपको मेरे आंकड़ों से समस्या है, मैं सहमत हूं, लेकिन आपको मेरे विश्लेषण में कोई गलती नहीं मिली क्योंकि अब यह मेरा काम है."

पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ ने कहा, "दिलचस्प बात यह है कि अगली सुबह इशांत शर्मा गेंदबाज़ी कर रहे थे और भारत ने डीप में तीन फ़ील्डर तैनात कर दिए थे. शुरुआत से ही बाउंसर फेंके गए. उन्होंने चौका लगाया और फिर आउट हो गए. मुझे लगा कि मेरी बात मान ली गई लेकिन ज़ाहिर है, मैं मोईन के पास जाकर यह नहीं कह सकता था कि देखो मेरा विश्लेषण सही था. हालाँकि, बाद में उन्होंने माफ़ी माँगी.