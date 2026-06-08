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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट में बंपर जीत के बाद बदला टीम इंडिया का स्क्वॉड, वनडे सीरीज से 7 खिलाड़ी बाहर

टेस्ट में बंपर जीत के बाद बदला टीम इंडिया का स्क्वॉड, वनडे सीरीज से 7 खिलाड़ी बाहर

IND vs AFG ODI: इकलौता टेस्ट समाप्त हो गया है. अब भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए भारतीय स्क्वॉड में 7 खिलाड़ी बदल गए हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 08 Jun 2026 06:39 PM (IST)
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India Squad, IND vs AFG ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौते टेस्ट के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इकलौता टेस्ट 06 जून से शुरू हुआ और तीसरे दिन समाप्त हो गया. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने एक पारी और 300 रनो से जीत अपने नाम की. अब वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया का स्क्वॉड पूरी तरह से बदल जाएगा. 15 सदस्यीय स्क्वॉड में 7 नए खिलाड़ी नजर आएंगे. 

दरअसल, बीसीसीआई ने दोनों सीरीज के स्क्वॉड में 7-7 ऐसे खिलाड़ी चुने थे, जो सिर्फ एक ही सीरीज का हिस्सा थे. 7 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो सिर्फ इकलौते टेस्ट के लिए चुने गए थे. 7 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो सिर्फ वनडे सीरीज के लिए चुने गए. इस तरह टेस्ट पूरा होने के बाद स्क्वॉड से 7 खिलाड़ी खुद बाहर हो जाएंगे. दोनों स्क्वॉड में 8 कॉमन खिलाड़ी चुने गए थे.

सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए चुने गए 7 खिलाड़ी 

यशस्वी जायसवाल

साई सुदर्शन

ऋषभ पंत

देवदत्त पडिक्कल 

मोहम्मद सिराज

मानव सुथार

ध्रुव जुरेल

सिर्फ वनडे सीरीज के लिए चुने गए 7 अलग खिलाड़ी

रोहित शर्मा

विराट कोहली

श्रेयस अय्यर 

ईशान किशन

हार्दिक पांड्या

अर्शदीप सिंह

प्रिंस यादव

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वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड 

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा*, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या*, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे. (* का मतलब खिलाड़ियों का खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा)

विराट कोहली  के खेलने पर भी मंडराया खतरा 

बीसीसीआई ने स्क्वॉड का एलान करते वक्त ऐसा कुछ नहीं बताया कि कोहली का खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा या नहीं. लेकिन स्क्वॉड जारी होने के बाद कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते वह पूरी सीरीज मिस कर सकते हैं. हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. 

भारत-अफगानिस्तान वनडे सीरीज शेड्यूल 

पहला वनडे- 13 जून (शनिवार), धर्मशाला 

दूसरा वनडे- 17 जून (बुधवार), लखनऊ 

तीसरा वनडे- 20 जून (शनिवार), चेन्नई

 

यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रन से हराकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल का बड़ा बयान, बोले- 'ये जीत हमारे लिए...'

Published at : 08 Jun 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan Indian Squad IND Vs AFG ODI
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