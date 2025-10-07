हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं

वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं

Top ODI Captain: वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान रिकी पोंटिंग हैं. वहीं टॉप-7 की लिस्ट की बात करें तो इसमें दो भारतीय दिग्गज भी शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 07 Oct 2025 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

Most Win in ODI Cricket As a Captain: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कप्तान हैं. हालांकि टॉप-7 की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के एक और पूर्व दिग्गज कप्तान एलन बॉर्डर भी शामिल हैं. भारत के दो पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन भी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कप्तानों की इस लिस्ट में शामिल हैं. हैरानी की बात यह है कि इस रिकॉर्ड लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तानों के नाम नहीं हैं.

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले टॉप-7 कप्तान

  1. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 230 मैचों में कप्तानी की, जिनमें ऑस्ट्रेलिया 165 मैचों में जीता. पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने दो बार (2003 और 2007) वनडे वर्ल्ड कप जीता है. 
  2. वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 200 मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से भारत 110 मैचों में जीता. धोनी की कप्तानी में भारत ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी.
  3. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान एलन बॉर्डर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 178 मैचों में कप्तानी की, जिनमें ऑस्ट्रेलिया 107 मैचों में जीता. बॉर्डर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था.
  4. वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोन्ये चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 138 मैचों में कप्तानी की, जिनमें साउथ अफ्रीका 99 मैच जीता.
  5. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने 218 मैचों में कप्तानी की, जिनमें न्यूजीलैंड 98 मैचों में जीता.
  6. वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज कप्तान ग्रीम स्मिथ छठे स्थान पर हैं. उन्होंने 150 मैचों में कप्तानी की, जिनमें साउथ अफ्रीका 92 मैचों में जीता.
  7. भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं. उन्होंने 174 मैचों में कप्तानी की, जिनमें भारत 90 मैचों में जीता.
Published at : 07 Oct 2025 05:15 PM (IST)
Tags :
ODI Captain Rickey Ponting VIRAT KOHLI Rohit SHarma MS DHONI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग?
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग
बिहार
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'सभी लोग बहुत...'
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर की दो टूक, 'ये कोई मुद्दा नहीं है'
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

Tata Tiago EV 2025 Facelift Review, Range | Auto Live
All-new Ducati Panigale V4 Detailed Walkaround: Features, Details all you need to know | Auto Live
2025 New BMW X3 diesel M Sport India review | Auto Live
Bihar Election 2025: Maithili Thakur बनेंगी BJP के लिए संजीवनी? विस्तार से जानिए |ABPLIVE
Revolt RV Blaze X EV Bike Review: A new revolution in electric biking | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग?
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग
बिहार
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'सभी लोग बहुत...'
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर की दो टूक, 'ये कोई मुद्दा नहीं है'
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
जनरल नॉलेज
ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget