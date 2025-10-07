एक्सप्लोरर
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Top ODI Captain: वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान रिकी पोंटिंग हैं. वहीं टॉप-7 की लिस्ट की बात करें तो इसमें दो भारतीय दिग्गज भी शामिल हैं.
Most Win in ODI Cricket As a Captain: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कप्तान हैं. हालांकि टॉप-7 की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के एक और पूर्व दिग्गज कप्तान एलन बॉर्डर भी शामिल हैं. भारत के दो पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन भी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कप्तानों की इस लिस्ट में शामिल हैं. हैरानी की बात यह है कि इस रिकॉर्ड लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तानों के नाम नहीं हैं.
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले टॉप-7 कप्तान
- ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 230 मैचों में कप्तानी की, जिनमें ऑस्ट्रेलिया 165 मैचों में जीता. पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने दो बार (2003 और 2007) वनडे वर्ल्ड कप जीता है.
- वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 200 मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से भारत 110 मैचों में जीता. धोनी की कप्तानी में भारत ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी.
- ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान एलन बॉर्डर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 178 मैचों में कप्तानी की, जिनमें ऑस्ट्रेलिया 107 मैचों में जीता. बॉर्डर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था.
- वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोन्ये चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 138 मैचों में कप्तानी की, जिनमें साउथ अफ्रीका 99 मैच जीता.
- न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने 218 मैचों में कप्तानी की, जिनमें न्यूजीलैंड 98 मैचों में जीता.
- वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज कप्तान ग्रीम स्मिथ छठे स्थान पर हैं. उन्होंने 150 मैचों में कप्तानी की, जिनमें साउथ अफ्रीका 92 मैचों में जीता.
- भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले शीर्ष 7 कप्तानों की लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं. उन्होंने 174 मैचों में कप्तानी की, जिनमें भारत 90 मैचों में जीता.
