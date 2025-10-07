वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं

Most Win in ODI Cricket As a Captain: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कप्तान हैं. हालांकि टॉप-7 की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के एक और पूर्व दिग्गज कप्तान एलन बॉर्डर भी शामिल हैं. भारत के दो पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन भी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कप्तानों की इस लिस्ट में शामिल हैं. हैरानी की बात यह है कि इस रिकॉर्ड लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तानों के नाम नहीं हैं.

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले टॉप-7 कप्तान