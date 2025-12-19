कोडीन मामले पर पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी, कहा- हर माफिया का समाजवादी पार्टी से रिश्ता

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को कोडीन कफ सिरफ मामले पर खुलकर बात की. सीएम योगी ने कहा कि कोडीन मामले पर हमारी सरकार ने कार्रवाई की है और पुलिस ने इस मुद्दे पर NDPS के तहत एक्शन लिया है, जिसके तहत व्यापक गिरफ्तारियां हुई हैं, यह सभी को पता है की हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से पाए जाते हैं.

सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर माफिया के संबंध सपा से हैं. जिनको एसटीएफ ने उठाया है उसके संबंध सपा से सामने आए हैं, आगे भी सपा से उसके रिश्ते निकलेंगे. इससे जुड़े अभियुक्तों के संबंध सपा से सामने आए हैं, जांच करने के पश्चात इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता सामने आएगी. इसके अभियुक्तों की नजदीकियां सपा प्रमुख से सामने आई हैं, उससे पैसों के लेनदेन भी सामने आए हैं. जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोडीन एनडीपीएस (NDPS) के अंतर्गत आने वाली औषधि है, इसका गम्भीर खांसी में उपयोग होता है, उसका कोटा/आवंटन सेंट्रल नारकोटिक्स तय करता है. नशीले पदार्थ के रूप में यूज होने की शिकायत हुई है, FSDA ने इसे एनडीपीएस के दायरे में लाया है. इस मामले में कार्रवाई हो रही है, FSD, यूपी पुलिस,एसटीएफ कार्रवाई कर रही है. अवैध तस्करी पकड़ी गई है और इसमें बड़ी गिरफ्तरी हुई हैं.

सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है- सीएम योगी

इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. आज से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ये सत्र महत्वपूर्ण होगा. सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है. सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर सकारात्मक रूख रखती है. सत्र सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए हमें सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा है.

सनातन धर्म को वे फूंटी आंख से भी नहीं देखना चाहते- डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा विधायक अपने-अपने प्रश्नों के सवाल भी सरकार से पूछेंगे. हम पूरी तैयारी के साथ सदन में आए हैं, विपक्ष के सभी सवालों का जवाब भी हम देंगे और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास की प्रतिबद्धता के साथ विभिन्न विधेयकों को भी पास करवाएंगे. अनुपूरक बजट भी इसी सत्र में पास होगा. उन्होंने आगे कहा समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है, उन्हें वंदे भारत से चिढ़ है, श्री राम से चिढ़ है...सनातन धर्म को वे फूंटी आंख से भी नहीं देखना चाहते हैं. तुष्टीकरण की राजनीति की समाजवादी पार्टी ने हदें पार कर दीं.