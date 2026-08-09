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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 4 गेंदबाज

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 4 गेंदबाज

मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में 1,794 मेडन ओवर के साथ नंबर-1 हैं. शेन वॉर्न, जेम्स एंडरसन और अनिल कुंबले इस लिस्ट में उनके पीछे हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 09 Aug 2026 11:03 AM (IST)
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टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाज के लिए विकेट लेना जितना जरूरी होता है, उतना ही बल्लेबाज पर दबाव बनाए रखना भी अहम होता है. मेडन ओवर इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं. जब गेंदबाज बिना कोई रन दिए पूरा ओवर निकाल देता है, तो बल्लेबाज पर दबाव बढ़ता है और टीम को विकेट लेने का मौका मिलता है. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज गेंदबाजों ने हजारों ओवर डाले हैं. लेकिन सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने का रिकॉर्ड श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम है.

1. मुथैया मुरलीधरन - 1,794 मेडन

श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने अपने शानदार टेस्ट करियर में कुल 1,794 मेडन ओवर डाले. मुरलीधरन अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को काफी परेशान करते थे. लंबे स्पैल में गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट का महान गेंदबाज बनाया. उन्होंने अपने करियर में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए और इस लिस्ट में भी नंबर-1 स्थान हासिल किया.

2. शेन वॉर्न - 1,761 मेडन

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. वॉर्न ने टेस्ट करियर में 1,761 मेडन ओवर डाले. वॉर्न अपनी गेंद को काफी ज्यादा घुमाने के लिए जाने जाते थे. उन्होंने दुनिया के कई बड़े बल्लेबाजों को अपनी गेंदों से परेशान किया. मुरलीधरन और वॉर्न के बीच मेडन ओवर का अंतर भी ज्यादा नहीं है.

3. जेम्स एंडरसन - 1,730 मेडन

इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाजों में शामिल जेम्स एंडरसन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 1,730 मेडन ओवर डाले. एंडरसन ने लंबे समय तक इंग्लैंड के लिए तेज गेंदबाजी की. स्विंग गेंदबाजी में उनकी पकड़ ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में बेहद सफल बनाया.

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4. अनिल कुंबले - 1,576 मेडन

भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1,576 मेडन ओवर डाले. कुंबले अपनी सटीक गेंदबाजी और लगातार दबाव बनाने के लिए जाने जाते थे. वह टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो मुथैया मुरलीधरन 1,794 मेडन ओवर के साथ सबसे आगे हैं. उनके बाद शेन वॉर्न और जेम्स एंडरसन का नंबर आता है. भारत की ओर से अनिल कुंबले इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 09 Aug 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
James Anderson Anil Kumble Muttiah Muralitharan Shane Warne TEST CRICKET
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