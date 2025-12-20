टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है, जिसमें ईशान किशन दूसरे विकेटकीपर के तौर पर शामिल किए गए हैं. ईशान 2 साल बाद टी20 टीम में चुने गए हैं, इस बीच एक संघर्ष की पूरी कहानी है. उन्हें बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी होना पड़ा था. अब अपना नाम टीम में चुने जाने पर ईशान की पहली प्रतिक्रिया आई है.

ईशान किशन की पहली प्रतिक्रिया

टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में चुने जाने पर ईशान किशन बहुत खुश दिखे. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए ईशान ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं. टीम के साथ जुड़ने को लेकर उत्साहित हूं." किशन ने आगे कहा कि टीम बहुत अच्छा खेल रही है.

#WATCH | Patna, Bihar | On his comeback to India’s squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, Indian cricketer Ishan Kishan says, "I am very happy..." pic.twitter.com/R2oKsCd9U2 — ANI (@ANI) December 20, 2025

ईशान किशन ने इंस्टाग्राम स्टोरी भी शेयर की और कैप्शन में लिखा, "बैक, बेटर" यानी वापसी बेहतर तरीके से. बता दें कि ईशान की हालिया फॉर्म देखते हुए उन्हें टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में चुना गया है, जबकि फॉर्म के कारण ही शुभमन गिल टीम से बाहर हुए.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले ईशान किशन की वापसी न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में होगी. दरअसल शनिवार को घोषित टीम वर्ल्ड कप के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भी है. टी20 सीरीज का पहला मैच 21 जनवरी को होगा, जिसका आखिरी मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा.

ईशान किशन का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्रदर्शन शानदार रहा था, उनकी कप्तान में झारखंड ने अपना पहला खिताब जीता. फाइनल में ईशान ने शतकीय पारी खेलकर इतिहास रचा. वह पहले कप्तान बने, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक जड़ा. वह टूर्नामेंट में 500 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे. उन्होंने 10 पारियों में कुल 517 रन बनाए.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्याकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम् दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर).

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का शेड्यूल

07 फरवरी- बनाम अमेरिका (मुंबई)

12 फरवरी- बनाम नामीबिया (दिल्ली)

15 फरवरी- बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)

18 फरवरी- बनाम नीदरलैंड (अहमदाबाद)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीमें

ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड, नामीबिया

ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान

ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली

ग्रुप डी- न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई.