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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले टी20 में ऐसी होगी भारत-अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

पहले टी20 में ऐसी होगी भारत-अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Afghanistan vs India 1st T20I: संडे को भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच खेला जाएगा. यहां जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 12 Sep 2026 10:35 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच संडे से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. बीसीसीआई ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम को अफगानिस्तान को होमग्राउंड के तौर पर दिया है. ऐसे में इस सीरीज में अफगानिस्तान मेजबान है. भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच रविवार, 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. शाम साढ़े 6 बजे मैच का टॉस होगा, वहीं सात बजे से मैच की शुरुआत होगी. टीम इंडिया की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है. वहीं इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान टीम के कप्तान हैं. 

टीम इंडिया में युवा और सीनियर खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है. श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी, नितीश कुमार रेड्डी और यश ठाकुर जैसे खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे. वहीं अफगानिस्तान ने भी एक मजबूत टीम का चयन किया है. 

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

आमतौर पर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है. सपाट विकेट और छोटी बाउंड्री की वजह से यहां बल्लेबाज हावी रहते हैं, और बड़े-बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. हालांकि, रविवार को दिल्ली में बारिश की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहेंगे. ऐसे में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलने की पूरी उम्मीद है. कुल मिलाकर एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. 

मैच प्रिडिक्शन 

अफगानिस्तान के पास कई टी20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं, लेकिन जीत की दावेदार टीम इंडिया है. मुकाबला 80-20 का है. भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन अफगान टीम उलटफेर करने में माहिर है. हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में टीम इंडिया की जीत होगी. 

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह 

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन- रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक और फजलहक फारूकी

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 12 Sep 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan SHREYAS IYER IND Vs AFG 1st T20 Ibrahim Zadran
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