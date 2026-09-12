पहले टी20 में ऐसी होगी भारत-अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

भारत और अफगानिस्तान के बीच संडे से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. बीसीसीआई ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम को अफगानिस्तान को होमग्राउंड के तौर पर दिया है. ऐसे में इस सीरीज में अफगानिस्तान मेजबान है. भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच रविवार, 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. शाम साढ़े 6 बजे मैच का टॉस होगा, वहीं सात बजे से मैच की शुरुआत होगी. टीम इंडिया की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है. वहीं इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान टीम के कप्तान हैं.

टीम इंडिया में युवा और सीनियर खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है. श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी, नितीश कुमार रेड्डी और यश ठाकुर जैसे खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे. वहीं अफगानिस्तान ने भी एक मजबूत टीम का चयन किया है.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

आमतौर पर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है. सपाट विकेट और छोटी बाउंड्री की वजह से यहां बल्लेबाज हावी रहते हैं, और बड़े-बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. हालांकि, रविवार को दिल्ली में बारिश की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहेंगे. ऐसे में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलने की पूरी उम्मीद है. कुल मिलाकर एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

मैच प्रिडिक्शन

अफगानिस्तान के पास कई टी20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं, लेकिन जीत की दावेदार टीम इंडिया है. मुकाबला 80-20 का है. भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन अफगान टीम उलटफेर करने में माहिर है. हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में टीम इंडिया की जीत होगी.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन- रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक और फजलहक फारूकी

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