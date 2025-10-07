हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम 10 हजार से ज्यादा रन

Most runs for Australia: ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रिकी पोंटिंग हैं. उनके अलावा एक भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 10,000 रनों का आकड़ा पार नहीं कर सका है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 07 Oct 2025 06:53 PM (IST)
Most runs in ODI Cricket for Australia: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम वनडे फॉर्मेट में दुनिया की सबसे सफल टीमों में से एक है. टीम के कई बल्लेबाजों ने समय-समय पर अपने प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाई है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में 10,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले सिर्फ एक ही बल्लेबाज हैं. यह महान बल्लेबाज पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं. उनके अलावा अभी तक कोई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज वनडे में 10,000 रनों का आकड़ा पार नहीं कर पाया है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

  1. ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रिकी पोंटिंग सबसे ऊपर हैं. 1995 से 2012 के बीच खेलते हुए उन्होंने 374 वनडे मैचों में 41.81 की औसत से 13,589 रन बनाए, जिसमें 29 शतक और 82 अर्धशतक शामिल हैं.
  2. ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 1996 से 2008 के बीच 286 वनडे मैचों में 35.93 की औसत और 16 शतकों की मदद से 9,595 रन बनाए हैं.
  3. ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में मार्क वॉ तीसरे स्थान पर हैं. 1988 से 2002 के बीच 244 वनडे मैचों में 39.35 की औसत से 8,500 रन बनाए, जिसमें 18 शतक और 50 अर्धशतक शामिल हैं.
  4. माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. 2003 से 2015 के बीच 245 वनडे मैचों में 44.58 की औसत से 7981 रन बनाए, जिसमें 8 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं.
  5. स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. 1986 से 2002 के बीच 325 वनडे मैचों में 32.90 की औसत से 7569 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 45 अर्धशतक शामिल हैं.
  6. डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे स्थान पर हैं. 2009 से 2023 के बीच 161 वनडे मैचों में 45.30 की औसत से 6932 रन बनाए, जिसमें 22 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं.
  7. माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं. 1994 से 2004 के बीच 232 वनडे मैचों में 53.58 की औसत से 6912 रन बनाए. जिसमें 6 शतक और 46 अर्धशतक शामिल हैं.
  8. एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं. 1979 से 1994 के बीच 273 वनडे मैचों में 30.62 की औसत से 6524 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 39 अर्धशतक शामिल हैं.
  9. मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में नवें स्थान पर हैं. 1993 से 2008 के बीच 160 वनडे मैचों में 44.10 की औसत से 6131 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं.
  10. डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 1984 से 1994 के बीच 164 वनडे मैचों में 44.61 की औसत से 6068 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 46 अर्धशतक शामिल हैं.
Published at : 07 Oct 2025 06:53 PM (IST)
David Warner Ricky Ponting Michael Clarke Allan Border AUSTRALIA
