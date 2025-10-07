एक्सप्लोरर
ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम 10 हजार से ज्यादा रन
Most runs for Australia: ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रिकी पोंटिंग हैं. उनके अलावा एक भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 10,000 रनों का आकड़ा पार नहीं कर सका है.
Most runs in ODI Cricket for Australia: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम वनडे फॉर्मेट में दुनिया की सबसे सफल टीमों में से एक है. टीम के कई बल्लेबाजों ने समय-समय पर अपने प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाई है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में 10,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले सिर्फ एक ही बल्लेबाज हैं. यह महान बल्लेबाज पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं. उनके अलावा अभी तक कोई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज वनडे में 10,000 रनों का आकड़ा पार नहीं कर पाया है.
ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
- ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रिकी पोंटिंग सबसे ऊपर हैं. 1995 से 2012 के बीच खेलते हुए उन्होंने 374 वनडे मैचों में 41.81 की औसत से 13,589 रन बनाए, जिसमें 29 शतक और 82 अर्धशतक शामिल हैं.
- ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 1996 से 2008 के बीच 286 वनडे मैचों में 35.93 की औसत और 16 शतकों की मदद से 9,595 रन बनाए हैं.
- ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में मार्क वॉ तीसरे स्थान पर हैं. 1988 से 2002 के बीच 244 वनडे मैचों में 39.35 की औसत से 8,500 रन बनाए, जिसमें 18 शतक और 50 अर्धशतक शामिल हैं.
- माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. 2003 से 2015 के बीच 245 वनडे मैचों में 44.58 की औसत से 7981 रन बनाए, जिसमें 8 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं.
- स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. 1986 से 2002 के बीच 325 वनडे मैचों में 32.90 की औसत से 7569 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 45 अर्धशतक शामिल हैं.
- डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे स्थान पर हैं. 2009 से 2023 के बीच 161 वनडे मैचों में 45.30 की औसत से 6932 रन बनाए, जिसमें 22 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं.
- माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं. 1994 से 2004 के बीच 232 वनडे मैचों में 53.58 की औसत से 6912 रन बनाए. जिसमें 6 शतक और 46 अर्धशतक शामिल हैं.
- एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं. 1979 से 1994 के बीच 273 वनडे मैचों में 30.62 की औसत से 6524 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 39 अर्धशतक शामिल हैं.
- मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में नवें स्थान पर हैं. 1993 से 2008 के बीच 160 वनडे मैचों में 44.10 की औसत से 6131 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं.
- डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 1984 से 1994 के बीच 164 वनडे मैचों में 44.61 की औसत से 6068 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 46 अर्धशतक शामिल हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
बिहार
पवन सिंह, मैथिली ठाकुर के बाद अब अक्षरा सिंह, इन चेहरों के रास्ते बिहार में क्या रणनीति बना रही BJP?
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
क्रिकेट
6 Photos
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL