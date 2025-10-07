Most runs in ODI Cricket for Australia: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम वनडे फॉर्मेट में दुनिया की सबसे सफल टीमों में से एक है. टीम के कई बल्लेबाजों ने समय-समय पर अपने प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाई है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में 10,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले सिर्फ एक ही बल्लेबाज हैं. यह महान बल्लेबाज पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं. उनके अलावा अभी तक कोई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज वनडे में 10,000 रनों का आकड़ा पार नहीं कर पाया है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज