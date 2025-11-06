टीम इंडिया का ताबड़तोड़ रिकॉर्ड, T20I में रनों की बारिश करने वाली टॉप 5 पारियां

भारत की T20 टीम दुनिया की सबसे ताकतवर बल्लेबाजी इकाइयों में गिनी जाती है. जब भारतीय बल्लेबाज फॉर्म में हों, तो गेंदबाजों के लिए मैदान मानों रणभूमि बन जाता है. पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया ने कई ऐसे मुकाबले खेले हैं जहां कई रिकॉर्ड टूटे हैं. आइए जानते हैं टी20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे बड़े पांच टीम स्कोर, जिन्होंने इतिहास में जगह बनाई.

भारत बनाम बांग्लादेश (हैदराबाद, 2024)

अक्टूबर 2024 में हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर 297 रन बनाया. इस मैच में सूर्यकुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 78(25) रन ठोके, जबकि यशस्वी जायसवाल और रुतुराज गायकवाड़ ने पावरप्ले में ही 100 रन जोड़ दिए थे. भारत ने 20 ओवर में 14.85 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाए और यह मैच 85 रनों से जीत लिया.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका (जोहान्सबर्ग, 2024)

नवंबर 2024 में जोहान्सबर्ग में भारत ने मेजबान साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक और ऐतिहासिक पारी खेली. भारत ने सिर्फ एक विकेट गंवाकर 283 रन ठोक दिए. रोहित शर्मा ने इस मैच में नाबाद 140 रन बनाए जबकि शुभमन गिल ने 90 रन की धमाकेदार पारी खेली. यह मैच पूरी तरह एकतरफा रहा और भारत ने 60 रनों से शानदार जीत दर्ज की.

भारत बनाम श्रीलंका (इंदौर, 2017)

दिसंबर 2017 का इंदौर टी20 फैंस के लिए यादगार साबित हुआ. भारत ने उस मैच में 260 रन बनाए, जिसमें रोहित शर्मा ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ा. जो तब टी20 इंटरनेशनल का संयुक्त सबसे तेज शतक था. भारत ने मैच 88 रनों से अपने नाम किया.

भारत बनाम इंग्लैंड (वानखेड़े, 2025)

फरवरी 2025 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच रन बरसाने वाला मुकाबला खेला गया. भारत ने 247 रन बनाए, जिसमें संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़े. हालांकि इंग्लैंड ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन भारत ने 12 रनों से जीत हासिल कर ली थी.

भारत बनाम वेस्टइंडीज (लॉडरहिल, 2016)

भारत बनाम वेस्टइंडीज का यह मुकाबला 2016 में अमेरिका के लॉडरहिल में खेला गया था. भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 244 रन बनाए, लेकिन आखिरी गेंद पर मैच 1 रन से हार गया. उस मैच में केएल राहुल ने 110 रन की नाबाद पारी खेली थी.