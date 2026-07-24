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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकिंग चार्ल्स तृतीय ने की कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत, मीराबाई-लवलीना रहीं भारत की ध्वजवाहक

किंग चार्ल्स तृतीय ने की कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत, मीराबाई-लवलीना रहीं भारत की ध्वजवाहक

इस सेरेमनी में स्कॉटलैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और खेल की उत्कृष्टता का मेल देखने को मिला और 11 दिनों तक चलने वाले बेहतरीन मुकाबलों के लिए मंच तैयार हुआ.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 24 Jul 2026 09:31 AM (IST)
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ग्लासगो ने गुरुवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शानदार स्वागत किया. ओवीओ हाइड्रो में एक भव्य ओपनिंग सेरेमनी के साथ 2026 एडिशन की आधिकारिक शुरुआत हुई. इस सेरेमनी में स्कॉटलैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और खेल की उत्कृष्टता का मेल देखने को मिला और 11 दिनों तक चलने वाले बेहतरीन मुकाबलों के लिए मंच तैयार हुआ.

ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने ध्वजवाहक के तौर पर 'परेड ऑफ नेशंस' में भारतीय दल का गर्व से नेतृत्व किया. जब तिरंगा एरिना में पहुंचा, तो भीड़ ने जोरदार तालियों और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया. वेटलिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई देश की ध्वज-वाहक बनीं. वहीं, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना ने कॉमनवेल्थ बैटन (छड़ी) संभाली, जो एक और सफल अभियान के लिए भारत की उम्मीदों का प्रतीक है.

कॉमनवेल्थ परंपरा के अनुसार, किंग चार्ल्स तृतीय ने औपचारिक रूप से खेलों की शुरुआत की. 2014 के बाद ये खेल पहली बार ग्लासगो लौटे हैं. यह सेरेमनी स्कॉटिश पहचान का जश्न थी, जिसमें संगीत, नृत्य और कहानी कहने की कला का शानदार मिश्रण देखने को मिला. मशहूर कलाकारों केटी टुनस्टॉल, नाथन इवांस और सेंट फीनिक्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दीं.

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भारत ने 125 सदस्यों का दल भेजा है जो 13 खेलों (पैरा खेलों सहित) में हिस्सा लेगा. इस बार पिछले एडिशन की तुलना में इस बार खेलों को काफी सीमित किया गया है. कई ओलंपिक और वर्ल्ड मेडलिस्ट के साथ, भारतीय दल ग्लासगो पहुंचा है और उसे उम्मीद है कि वह कॉमनवेल्थ के स्पोर्ट्स पावरहाउस के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखेगा.

दिलचस्प बात यह है कि ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही भारत का अभियान शुरू हो चुका था. देश की लॉन बॉल्स टीम दिन में सबसे पहले मैदान पर उतरी. उन्हें उम्मीद है कि वे बर्मिंघम 2022 के प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे, जहां इस खेल ने भारत को कॉमनवेल्थ में सबसे यादगार जीत में से एक दिलाई थी.

ग्लासगो में हो रहे खेलों के 23वें एडिशन में 74 कॉमनवेल्थ देशों और क्षेत्रों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं. वे 10 खेलों में मुकाबला करेंगे, जिसके लिए स्कॉटिश इवेंट कैंपस, स्कॉटस्टाउन स्टेडियम, टोलक्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर और ग्लासगो एरिना जैसे मशहूर वेन्यू का इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि, पिछले संस्करणों की तुलना में इसका दायरा छोटा है, लेकिन आयोजकों को भरोसा है कि प्रतियोगिता का स्तर हमेशा की तरह ऊंचा रहेगा.

भारत के लिए, सबकी नजरें उनके कुछ बड़े स्टार्स पर होंगी. ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में मुख्य आकर्षण होंगे, जबकि मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन क्रमशः वेटलिफ्टिंग और बॉक्सिंग में प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं. बॉक्सिंग की एक मजबूत टीम भारत की पदक जीतने की संभावनाओं को और बढ़ाती है, क्योंकि देश कॉमनवेल्थ गेम्स के अपने शानदार इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने की उम्मीद कर रहा है. मशाल जलाए जाने, झंडे फहराए जाने और जश्न पूरा होने के बाद, ग्लासगो अब समारोह से अपना ध्यान प्रतियोगिता की ओर ले जाने के लिए तैयार है, जहां पदक, रिकॉर्ड और खेल के यादगार पल इंतजार कर रहे हैं.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 24 Jul 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
King Charles III Commonwealth Games 2026 Glasgow 2026
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