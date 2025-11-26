हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सबिग बॉस 19 फाइनल से पहले दीपक चाहर की बहन मालती चाहर को मिला क्रिकेटर्स का साथ, रैना से लेकर चहल तक ने किया सपोर्ट

बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर को जबरदस्त बाहरी सपोर्ट मिल रहा है. कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी एक साथ मालती को वोट देने की अपील की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस 19 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और घर के अंदर तनाव लगातार बढ़ रहा है. वहीं दूसरी ओर, कंटेस्टेंट मालती चाहर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है. मालती भारतीय खिलाड़ी दीपक चाहर और राहुल चाहर की बहन हैं. इसी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी एक साथ मालती को वोट देने की अपील की है, जिससे वह फिनाले की रेस में मजबूती से आगे बढ़ सकें.

क्रिकेटर्स एकजुट होकर उतरे मैदान में

मंगलवार को सुरेश रैना, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, वेंकटेश अय्यर, उमरान मलिक, दीपक हूडा, खलील अहमद, रवी बिश्नोई और दीपक चाहर समेत कई खिलाड़ी मालती को सपोर्ट करते हुए नजर आए. इन सभी स्टार खिलाड़ियों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ही पोस्ट शेयर करके वोट अपील की. उस पोस्ट में लिखा हुआ था,

“VOTE FOR MALTI CHAHAR TO MAKE HER INTO FINAL OF BIGG BOSS. 99 VOTES EVERYDAY FOR 5 DAYS.”

इन खिलाड़ियों की एक साथ अपील ने मालती चाहर की फैन फॉलोइंग और वोटों में और तेजी ला दी है.

दीपक चाहर ने भी किया था इमोशनल पोस्ट

इस पूरे माहौल के बीच मालती के भाई और भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर ने फैमिली वीक की तस्वीरें शेयर की. तस्वीरों में दीपक मालती को गले लगाते, उससे बातें करते और उसे मोटिवेट करते नजर आए.  उन्होंने लिखा, “Emotional week, great memories.”

यह पोस्ट फैंस के बीच खूब वायरल हो रहा है और लोगों को उनके भाई-बहन के रिश्ते की झलक बेहद पसंद आ रही है.

अब नजरें टिकट टू फिनाले पर

अब जब मालती चाहर को भीतर और बाहर से खूब सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे में टिकट टू फिनाले टास्क और भी दिलचस्प होने वाला है. फिनाले में जगह बनाने के लिए मुकाबला कड़ा है और आने वाले एपिसोड्स में बिग बॉस के घर की राजनीति और भी तेज हो सकती है. 

Published at : 26 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Suresh Raina Deepak Chahar Malti Chahar Bigg Boss 19
