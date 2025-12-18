IND vs SA 4th T20I: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया. वजह बनी घनी धुंध और स्मॉग, जिसने मैदान की विजिबिलिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया. इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर BCCI की शेड्यूलिंग को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा साफ नजर आया.

बुधवार शाम 7 बजे शुरू होने वाला यह मुकाबला लगातार निरीक्षण के बाद रात करीब 9:30 बजे आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया. BCCI ने अपने बयान में कहा कि “अत्यधिक कोहरे” के कारण मैच को कॉल ऑफ किया गया. हालांकि, स्टेडियम में मौजूद लोगों का कहना था कि असल वजह घना स्मॉग था, जिसकी वजह से खिलाड़ियों और अंपायर्स के लिए मैदान पर उतरना सुरक्षित नहीं था.

AQI ने बढ़ाई चिंता

मैच वाले दिन लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार था, जो ‘हैजर्डस’ कैटेगरी में आता है. खिलाड़ियों की सेहत को लेकर भी चिंता साफ दिखी. भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को वॉर्म-अप के दौरान सर्जिकल मास्क पहने देखा गया. करीब 7:30 बजे तक खिलाड़ियों ने अभ्यास बंद कर ड्रेसिंग रूम लौटना ही बेहतर समझा.

ठंड और धुंध में मैच देखने पहुंचे दर्शकों को भी निराशा हाथ लगी. रात 9 बजे तक स्टेडियम में मौजूद भीड़ धीरे-धीरे कम होने लगी. छह बार निरीक्षण के बावजूद यह साफ था कि हालात सुधरने वाले नहीं हैं.

BCCI की प्लानिंग पर सवाल

इस पूरी घटना ने BCCI की शेड्यूलिंग नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. इस पूरी सीरीज के दौरान उत्तर भारत के कई मैदानों पर मौसम और प्रदूषण बड़ी चुनौती बने. इससे पहले धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया था. उस मैच के बाद भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भी स्वीकार किया था कि इतनी ठंड में खेलना उनके लिए बेहद मुश्किल था. वहीं न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे टी20 के दौरान भी AQI ‘सीवियर’ श्रेणी में रहा.

कुछ फैंस और एक्सपर्ट्स का मानना है कि BCCI अगर चाहे तो वेन्यू स्वैप कर सकती थी. जनवरी में होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज ज्यादातर पश्चिम और साउथ भारत में होनी है, जहां मौसम ज्यादा अनुकूल रहता है. इसके अलावा, मैचों को दोपहर में शुरू करने जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता था.

सीरीज पर असर

इस मैच के रद्द होने के बाद भारत सीरीज में 2-1 से आगे है. अब दोनों टीमें आखिरी टी20 के लिए अहमदाबाद रवाना होंगी, जहां शुक्रवार को निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा.