बैन का खतरा सिर पर, फिर भी पाकिस्तानी की अकड़ कम नहीं हो रही! ICC को दे दी खुलेआम धमकी

पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर जहां ICC की संभावित कार्रवाई की तलवार लटक रही है, वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली के बयानों ने इस मामले को और ज्यादा हवा दे दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 04 Feb 2026 11:44 AM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर विवाद अब और तेज हो गया है. पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के फैसले पर जहां आईसीसी की संभावित कार्रवाई की तलवार लटक रही है, वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली के बयानों ने इस मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होना है. पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर ऐलान किया कि पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. इस फैसले के बाद भी PCB ने अब तक ICC को कोई आधिकारिक पत्र नहीं भेजा है, जिससे स्थिति और ज्यादा असमंजस भरी बनी हुई है.

ICC कर सकता है सख्त कार्रवाई

भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने के फैसले के चलते पाकिस्तान पर आईसीसी एक्शन ले सकता है. सूत्रों के मुताबिक, अगर यह मुकाबला नहीं होता है तो उससे होने वाले भारी आर्थिक नुकसान की भरपाई पाकिस्तान से की जा सकती है. इसके अलावा अंक कटौती, भविष्य के टूर्नामेंट्स की मेजबानी पर असर या यहां तक कि बैन जैसी सख्त सजा की भी आशंका जताई जा रही है. इससे पहले आईसीसी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है कि टूर्नामेंट के बहिष्कार का फैसला क्रिकेट की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा सकता है.

बासित अली ने ICC को घेरा

इस पूरे विवाद के बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने ICC पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “इस रवैये की शुरुआत भारत ने की थी. मैं इस फैसले पर बात भी नहीं कर रहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन भारत ने ACC के चीफ मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया ता. उन्होंने ट्रॉफी इसलिए नहीं ली क्योंकि उन्हें उनकी सरकार ने मना किया था. अब जब हम अपनी सरकार के कहने पर एक मैच का बहिष्कार कर रहे हैं, तो अचानक हम ही गलत कैसे हो गए? अगर भारत ऐसा कर सकता है, तो पाकिस्तान भी कर सकता है!”

पुराने वर्ल्ड कप के उदाहरण दिए

बसित अली ने आगे कहा, “1996 के वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने अपने मैच में यही किया था. उन्होंने सिर्फ दो अंक गंवाएं. उसके अलावा क्या उन पर कोई और सजा हुई थी? 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने भी मैच नहीं खेले थे. क्या उन्हें किसी तरह की सजा दी गई? अब जब हमारी टीम ये कर रही है तो यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बैन लग सकता है. करके देख लो!”

लेटर को लेकर उठाए सवाल

बासित अली ने यह भी सवाल खड़ा किया कि जब भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था, तब क्या BCCI ने ICC को औपचारिक रूप से कोई पत्र दिया था. उन्होंने कहा कि अगर ICC, PCB से लिखित जवाब मांग रहा है, तो पहले ICC का पत्र भी सार्वजनिक किया जाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि PCB पाकिस्तान सरकार के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकता है.

Published at : 04 Feb 2026 11:54 AM (IST)
ICC Basit Ali IND VS PAK T20 World Cup 2026
