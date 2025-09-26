Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर लगे आरोपों की सुनवाई पूरी हो गई है. पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड (PCB) की शिकायत पर आईसीसी ने यह प्रक्रिया शुरू की थी. दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को मिली जीत के बाद सूर्यकुमार ने मैच को ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया था, जिसके चलते पीसीबी ने इसे "राजनीतिक बयान" बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी.

मैच रेफरी ने दिया फैसला

मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद सूर्यकुमार यादव के बयान को लेकर आधिकारिक चेतावनी दी गई है. भारतीय कप्तान के साथ इस सुनवाई में बीसीसीआई के सीओओ हेमंग अमीन और क्रिकेट संचालन प्रबंधक सुमित मल्लापुरकर भी मौजूद थे. रिचर्डसन ने बीसीसीआई को एक मेल भेजकर लिखा की सूर्यकुमार का बयान खेल की छवि को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है.

कितनी होगी सजा?

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, यह मामला लेवल-1 उल्लंघन माना गया है. लेवल को तोड़ने के लिए किसी भी खिलाड़ी पर बैन नहीं लगाया जाता है. हालांकि, खिलाड़ी पर मैच फीस का जुर्माना या डिमेरिट अंक लगाए जा सकते हैं. अच्छी खबर यह है कि इस कार्रवाई से सूर्यकुमार की फाइनल में खेलने की संभावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

फाइनल में उतरेंगे कप्तान सूर्या

भारतीय टीम पहले ही एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना चुकी है. खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. अब फाइनल में भारत का सामना एक बार फिर पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है. टीम इंडिया के लिए राहत की बात यह है कि उसके कप्तान सूर्यकुमार यादव फाइनल में उपलब्ध रहेंगे.

भारत को मिली राहत

भारत पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहा है. ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव की उपलब्धता टीम के आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी. बीसीसीआई ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि इस विवाद के चलते फाइनल से पहले टीम का ध्यान भटकने का खतरा था. अब सूर्या बिना किसी रोक-टोक के मैदान में नजर आएंगे और टीम इंडिया खिताब जीतने की पूरी कोशिश करेगी.