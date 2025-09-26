हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsia Cup 2025: फाइनल खेलेंग या नही? सूर्यकुमार यादव पर शिकायत को लेकर ICC की सुनवाई हुई पूरी, जानिए क्या रहा फैसला

Asia Cup 2025: फाइनल खेलेंग या नही? सूर्यकुमार यादव पर शिकायत को लेकर ICC की सुनवाई हुई पूरी, जानिए क्या रहा फैसला

एशिया कप फाइनल से पहले सूर्यकुमार यादव पर PCB द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. मैच रेफरी ने केवल चेतावनी दी है. अब सूर्या फाइनल खेल सकेंगे या नही, जानिए इस रिपोर्ट में...

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Sep 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर लगे आरोपों की सुनवाई पूरी हो गई है. पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड (PCB) की शिकायत पर आईसीसी ने यह प्रक्रिया शुरू की थी. दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को मिली जीत के बाद सूर्यकुमार ने मैच को ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया था, जिसके चलते पीसीबी ने इसे "राजनीतिक बयान" बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी.

मैच रेफरी ने दिया फैसला

मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद सूर्यकुमार यादव के बयान को लेकर आधिकारिक चेतावनी दी गई है. भारतीय कप्तान के साथ इस सुनवाई में बीसीसीआई के सीओओ हेमंग अमीन और क्रिकेट संचालन प्रबंधक सुमित मल्लापुरकर भी मौजूद थे. रिचर्डसन ने बीसीसीआई को एक मेल भेजकर लिखा की सूर्यकुमार का बयान खेल की छवि को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता  है.

कितनी होगी सजा?

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, यह मामला लेवल-1 उल्लंघन माना गया है. लेवल को तोड़ने के लिए किसी भी खिलाड़ी पर बैन नहीं लगाया जाता है. हालांकि, खिलाड़ी पर मैच फीस का जुर्माना या डिमेरिट अंक लगाए जा सकते हैं. अच्छी खबर यह है कि इस कार्रवाई से सूर्यकुमार की फाइनल में खेलने की संभावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

फाइनल में उतरेंगे कप्तान सूर्या

भारतीय टीम पहले ही एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना चुकी है. खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. अब फाइनल में भारत का सामना एक बार फिर पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है. टीम इंडिया के लिए राहत की बात यह है कि उसके कप्तान सूर्यकुमार यादव फाइनल में उपलब्ध रहेंगे.

भारत को मिली राहत

भारत पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहा है. ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव की उपलब्धता टीम के आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी. बीसीसीआई ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि इस विवाद के चलते फाइनल से पहले टीम का ध्यान भटकने का खतरा था. अब सूर्या बिना किसी रोक-टोक के मैदान में नजर आएंगे और टीम इंडिया खिताब जीतने की पूरी कोशिश करेगी. 

Published at : 26 Sep 2025 07:05 AM (IST)
Tags :
ICC PCB Asia Cup Final SURYAKUMAR YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
क्रिकेट
Pak Vs Ban: हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
भोजपुरी सिनेमा
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
क्रिकेट
Pak Vs Ban: हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
भोजपुरी सिनेमा
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
जनरल नॉलेज
310 करोड़ में बिका 95 साल पुराना लुटियंस का आलीशान बंगला, कौन है खरीदार?
310 करोड़ में बिका 95 साल पुराना लुटियंस का आलीशान बंगला, कौन है खरीदार?
नौकरी
लॉ पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार खबर, तुरंत करें UP में निकली इस भर्ती के लिए आवेदन
लॉ पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार खबर, तुरंत करें UP में निकली इस भर्ती के लिए आवेदन
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth Mehndi Design: करवाचौथ पर हाथों में सजा ली ये वाली मेहंदी तो नहीं हटेगी किसी की नजर, पड़ोस वाली भाभी पूछेंगी पार्लर का पता
करवाचौथ पर हाथों में सजा ली ये वाली मेहंदी तो नहीं हटेगी किसी की नजर, पड़ोस वाली भाभी पूछेंगी पार्लर का पता
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget