Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'

Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'

एशिया कप 2025 के सुपर-4 में पाकिस्तान ने भले ही बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बना ली है, लेकिन एक रन-आउट मिस ने सबका ध्यान खींच लिया. इसके लेकर इरफान पठान ने लाइव कमेंट्री में जमकर तंज कसा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Sep 2025 07:18 AM (IST)
Asia Cup 2025:  दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया है. अब 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे, लेकिन इस जीत के बावजूद पाकिस्तान की फील्डिंग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. मैच के दौरान एक ऐसा मौका आया जिसने साबित कर दिया कि फील्डिंग अभी भी पाकिस्तान के लिए कमजोरी बनी हुई है. इसको लेकर पूर्व भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान ने भी तंज किया है.

फील्डिंग में बड़ी चूक

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच मुकाबले में पारी के पाँचवें ओवर में पाकिस्तान ने आसान रन-आउट का मौका गंवा दिया. शाहीन अफरीदी की गेंद पर तौहीद हृदॉय ने हल्का शॉट खेला, नॉन-स्ट्राइकर सैफ हसन रन लेने दौड़ पड़े लेकिन हृदॉय क्रीज से हिले ही नही. ऐसे में दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर आ गए थे.

पाकिस्तान के लिए यह रन-आउट का पक्का मौका था, लेकिन साइम अय्यूब का थ्रो सही दिशा में नहीं गया और स्टंप्स पर कोई बैकअप भी मौजूद नहीं था. गेंद मिड-ऑन की ओर निकल गई और तब तक हसन सुरक्षित क्रीज में लौट आए. इस गलती ने पाकिस्तान की फील्डिंग पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इरफान पठान का तंज

इस मौके को देखकर भारतीय पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कमेंट्री में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा, "दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पर… क्या हो सकता है रन-आउट? मिस कर गई पाकिस्तान. ऐसी गलती आप पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं. दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर हों और फिर भी रन-आउट न हो, तो यह दिखाता है कि पाकिस्तान फील्डिंग कर रही है."

इरफ़ान का यह बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया. फैंस ने भी पाकिस्तान की फील्डिंग का जमकर मज़ाक उड़ाया है.

मैच का हाल

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए बुलाया. सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तानी बल्लेबाज शुरुआत से ही संघर्ष करते दिखे. टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया और रन गति भी तेज नहीं हो पाई. निचले क्रम के बल्लेबाजों की कोशिशों से टीम किसी तरह 135 रन तक पहुंच सकी.

इतने छोटे लक्ष्य की रक्षा करना आसान नहीं था, लेकिन शाहीन अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी से टीम को मज़बूती दी. उन्होंने शुरुआती विकेट झटके और दबाव बांग्लादेश पर डाल दिया. इसके बाद बाकी गेंदबाजों ने भी तालमेल बिठाते हुए नियमित अंतराल पर विकेट निकालते रहे. नतीजा यह रहा कि बांग्लादेश 20 ओवरों में सिर्फ 124 रन ही बना पाया और मुकाबला पाकिस्तान ये मुकाबला आसानी से जीत गया.

फाइनल में भारत से भिड़ंत

अब पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल में रविवार को भारत का सामना करेगी. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि फील्डिंग की यह कमजोर कड़ी उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनती है. 

Published at : 27 Sep 2025 07:18 AM (IST)
Irfan Pathan PAK Vs BAN Asia Cup 2025
