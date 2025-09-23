INDIA vs PAKISTAN: भारत और पाकिस्तान के बीच खेल की जंग हमेशा ही रोमांचक रहती है. रविवार को क्रिकेट के मैदान पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एशिया कप सुपर-4 में हराया था और अगले ही दिन सोमवार को भारतीय अंडर-17 फुटबॉल टीम ने भी पाकिस्तान को पटखनी दे दी. श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से मात दी.

मैच में भरपूर रोमांच

भारत ने मैच की शुरुआत में ही बढ़त बना ली थी. 31वें मिनट में डल्लालमुओन गांगटे ने शानदार गोल दागकर भारत का स्कोर 1-0 कर दिया. हालांकि, पाकिस्तान 43वें मिनट में भारत के बराबर आ गया था. मोहम्मद अब्दुल्ला ने पेनल्टी किक पर गोल किया और इसके बाद उनका जश्न चर्चा का विषय बन गया. अब्दुल्ला ने अपने साथियों के साथ चाय पीने की नकल करते हुए सेलीब्रेट किया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया.

भारत ने दिखाया दम

पेनल्टी गोल के बाद पाकिस्तान थोड़ी देर तक मैच में टिका रहा, लेकिन भारत ने लगातार आक्रामक फुटबॉल खेली. 63वें मिनट में गुनलेइबा वांगखेइराकपम ने गोल कर भारत को 2-1 से आगे कर दिया. हालांकि, पाकिस्तान ने सात मिनट बाद ही हमजा यासिर के गोल से स्कोर वापस 2-2 से बराबर कर दिया.

मैच का निर्णायक मोड़ 73वें मिनट में आया, जब रहाम अहमद ने शानदार गोल दागकर भारत को 3-2 की बढ़त दिला दी. इसके बाद भारतीय टीम ने अपने शानदार डिफेंस से पाकिस्तान को दोबारा बराबरी करने का मौका नहीं दिया.

क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में हार

पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल्ला का यह ‘चाय पीने वाला सेलीब्रेशन’ ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की हरकतों से भी जोड़ा गया. भारत के खिलाफ एशिया कप मैच में उन्होंने भी कुछ उकसाने वाले इशारे किए थे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में भारत से हार गया.