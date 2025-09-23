हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सINDIA vs PAKISTAN: 24 घंटे में डबल झटका! पहले क्रिकेट और फिर फुटबॉल में भी हुई पाकिस्तान की बेइज्जती

INDIA vs PAKISTAN: 24 घंटे में डबल झटका! पहले क्रिकेट और फिर फुटबॉल में भी हुई पाकिस्तान की बेइज्जती

24 घंटे में पाकिस्तान को भारत ने दोहरा दर्द दिया. एशिया कप क्रिकेट में हार के बाद अब SAFF U-17 फुटबॉल में भी पड़ोसी टीम को 3-2 से मात मिली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Sep 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

INDIA vs PAKISTAN: भारत और पाकिस्तान के बीच खेल की जंग हमेशा ही रोमांचक रहती है. रविवार को क्रिकेट के मैदान पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एशिया कप सुपर-4 में हराया था और अगले ही दिन सोमवार को भारतीय अंडर-17 फुटबॉल टीम ने भी पाकिस्तान को पटखनी दे दी. श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से मात दी.

मैच में भरपूर रोमांच

भारत ने मैच की शुरुआत में ही बढ़त बना ली थी. 31वें मिनट में डल्लालमुओन गांगटे ने शानदार गोल दागकर भारत का स्कोर 1-0 कर दिया. हालांकि, पाकिस्तान 43वें मिनट में भारत के बराबर आ गया था. मोहम्मद अब्दुल्ला ने पेनल्टी किक पर गोल किया और इसके बाद उनका जश्न चर्चा का विषय बन गया. अब्दुल्ला ने अपने साथियों के साथ चाय पीने की नकल करते हुए सेलीब्रेट किया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया.

भारत ने दिखाया दम

पेनल्टी गोल के बाद पाकिस्तान थोड़ी देर तक मैच में टिका रहा, लेकिन भारत ने लगातार आक्रामक फुटबॉल खेली. 63वें मिनट में गुनलेइबा वांगखेइराकपम ने गोल कर भारत को 2-1 से आगे कर दिया. हालांकि, पाकिस्तान ने सात मिनट बाद ही हमजा यासिर के गोल से स्कोर वापस 2-2 से बराबर कर दिया.

मैच का निर्णायक मोड़ 73वें मिनट में आया, जब रहाम अहमद ने शानदार गोल दागकर भारत को 3-2 की बढ़त दिला दी. इसके बाद भारतीय टीम ने अपने शानदार डिफेंस से  पाकिस्तान को दोबारा बराबरी करने का मौका नहीं दिया.

क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में हार

पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल्ला का यह ‘चाय पीने वाला सेलीब्रेशन’ ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की हरकतों से भी जोड़ा गया. भारत के खिलाफ एशिया कप मैच में उन्होंने भी कुछ उकसाने वाले इशारे किए थे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में भारत से हार गया. 

Published at : 23 Sep 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Football IND VS PAK Asia Cup 2025 SAFF U-17
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
टेलीविजन
BB19 Sep 22 Written Update: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान बोले- 'महारानीगिरी निकाल दूंगा'
बिग बॉस 19: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान से भी हुई लड़ाई
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
टेलीविजन
BB19 Sep 22 Written Update: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान बोले- 'महारानीगिरी निकाल दूंगा'
बिग बॉस 19: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान से भी हुई लड़ाई
इंडिया
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
मध्य प्रदेश
इंदौर में बड़ा हादसा, पांच मंजिला मकान गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका
इंदौर में बड़ा हादसा, पांच मंजिला मकान गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका
जनरल नॉलेज
Water Bottle Price: रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
शिक्षा
IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget