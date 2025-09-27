Asia Cup Final IND vs PAK: एशिया कप 2025 अब अपने रोमांचक फाइनल मुकाम पर पहुंच चुका है और अब क्रिकेट फैन्स को मिलेगा वह मुकाबला, जो इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा रोमांचक होने वाला है. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे. ऐसे में यह मैच सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि गर्व और प्रतिष्ठा के लिए भी होगा.

कब और कहाँ होगा मैच?

भारत-पाकिस्तान फाइनल की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे होगी. टॉस शाम 7:30 बजे होगा. मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जो पहले भी दोनों टीमों के बीच कई ऐतिहासिक भिड़ंतों का गवाह रह चुका है.

कहां देखें लाइव

फैन्स इस हाई-वोल्टेज मैच का लाइव प्रसारण Sony Sports Network पर देख सकते हैं. वहीं, डिजिटल दर्शकों के लिए Sony LIV और FanCode ऐप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

भारत और पाकिस्तान का सफर

टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम ने दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से प्रभावित किया है. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने सुपर-4 में बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया था. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम फाइनल में अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर नया इतिहास रचने उतरेगी.

फाइनल का रोमांच, दुबई की पिच

40 साल से ज्यादा पुराने एशिया कप इतिहास में यह पहला भारत-पाक फाइनल है. दुबई की पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों को मदद मिल सकती है. फैन्स उम्मीद कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी जैसे स्टार खिलाड़ी मैदान पर अपनी छाप छोड़ेंगे.

दोनो टीमों की संभावित प्लेइंग 11

भारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन(विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तान - सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी.