हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsia Cup 2025: हारिस रऊफ और साहिबजादा को मिलेगी भारत से बदतमीजी करने की कड़ी सजा! BCCI ने की शिकायत, ICC लेगा एक्शन

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान विवाद और गहरा गया है. BCCI ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के भड़काऊ इशारों की ICC में शिकायत की है, वहीं PCB ने भी सूर्यकुमार यादव के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Sep 2025 08:52 AM (IST)
Asia Cup 2025: दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 सुपर-4 मुकाबले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब यह मामला सीधे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) तक पहुँच गया है. BCCI ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के व्यवहार के लेकर सख्त कदम उठाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है.

BCCI की शिकायत

BCCI ने पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ और बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के खिलाफ ICC में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने मैच के दौरान भड़काऊ और आपत्तिजनक इशारे किए थे.

21 सितंबर को खेले गए इस मैच में रऊफ ने ऐसा इशारा किया, मानो विमान को गिरते हुए दिखाया जा रहा हो. माना जा रहा है कि उन्होंने यह भारतीय सेना की कार्रवाई का मजाक उड़ाने के लिए किया. इसके अलावा, गेंदबाजी के दौरान उन्होंने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को अपशब्द भी कहे, जिनका जवाब दोनों बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से दिया.

वहीं, साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद बल्ले को मशीनगन की तरह चलाने वाला जश्न मनाया. इसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना हुई. खुद फरहान ने बाद में कहा, “वह बस एक पल का सेलीब्रेशन था, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग कैसे लेंगे.”

अब रऊफ और फरहान को ICC की आचार संहिता के तहत सुनवाई का सामना करना पड़ सकता है. अगर आरोप साबित हुए तो दोनों खिलाड़ियों पर कार्रवाई तय है.

PCB की पलटवार शिकायत

दूसरी ओर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज कराई है. PCB का कहना है कि सूर्यकुमार ने 14 सितंबर को पाकिस्तान पर जीत के बाद अपनी टीम की जीत भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित की थी, जो ‘राजनीतिक बयान’ है. हालांकि, यह देखना बाकी है कि शिकायत समय सीमा के भीतर की गई है या नही.

विवाद बढ़ाने वाला वीडियो

इस पूरे मामले को और भड़काने का काम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने. उन्होंने सोशल मीडिया पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो साझा किया, जिसमें पुर्तगाली स्टार गोल का जश्न मनाते दिख रहे हैं. वीडियो को इस तरह पेश किया गया मानों वह भी विमान दुर्घटना का इशारा कर रहे हो.

Published at : 25 Sep 2025 08:52 AM (IST)
