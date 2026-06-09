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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सArjun Tendulkar: 5 छक्के, 4 चौके और 66 रन… अर्जुन तेंदुलकर का ऑलराउंड धमाका, गेंद और बल्ले दोनों से मचाया तहलका

Arjun Tendulkar: 5 छक्के, 4 चौके और 66 रन… अर्जुन तेंदुलकर का ऑलराउंड धमाका, गेंद और बल्ले दोनों से मचाया तहलका

Arjun Tendulkar T20 Mumbai League: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे और ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर ने टी20 मुंबई लीग 2026 के 16वें मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 09 Jun 2026 08:49 AM (IST)
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मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए टी20 मुंबई लीग 2026 के एक मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने अपने हरफनमौला खेल से सभी का ध्यान खींच लिया. उन्होंने पहले गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया और इसके बाद बल्ले से विस्फोटक अर्धशतक जड़कर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई. अर्जुन ने पहले अपनी सटीक गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला और फिर बल्ले से आक्रामक पारी खेलते हुए मैदान के चारों ओर चौके-छक्कों की बरसात कर दी. उनके इसी शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अर्जुन के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत एआरसीएस अंधेरी ने बांद्रा ब्लास्टर्स को 9 विकेट से एकतरफा अंदाज में मात दी. 

गेंदबाजी में अर्जुन का जलवा, मेडन ओवर से बढ़ाया दबाव

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांद्रा ब्लास्टर्स की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. एआरसीएस अंधेरी के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही सधी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका तक नहीं दिया.

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इस दौरान अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी धारदार गेंदबाजी से असर छोड़ा और 3 ओवर में केवल 11 रन देकर 3 अहम विकेट झटके. उनके स्पेल में एक मेडन ओवर भी शामिल रहा, जिससे बांद्रा ब्लास्टर्स की रनगति पर पूरी तरह लगाम लग गई. वहीं प्रसून सिंह ने भी शानदार साथ निभाते हुए 12 रन खर्च कर 2 विकेट हासिल किए. बांद्रा ब्लास्टर्स की ओर से केवल ओम केश्कामठ (49 रन) और सागर छाबड़िया (44 रन) ही कुछ संघर्ष कर सके. इन दोनों के अलावा टीम का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया और पूरी टीम 20 ओवरों में ही 9 विकेट खोकर केवल 144 रन पर सिमट गई. 

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बल्लेबाजी से उड़ाया गर्दा, जड़े 5 गगनचुंबी छक्के

145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एआरसीएस (ARCA) अंधेरी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. सलामी बल्लेबाज दिव्यांश सक्सेना भी क्रीज पर सिर्फ 26 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए. इसके बाद क्रीज पर अर्जुन तेंदुलकर उतरे  जिन्होंने आते ही मैच का पासा पलट दिया. अर्जुन ने मैदान पर उतरते ही आक्रामक रुख के साथ बल्लेबाजी की. उनकी आक्रामकता भारी बल्लेबाजी से बांद्रा ब्लास्टर्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गई. अर्जुन तेंदुलकर ने सिर्फ 34 गेंदों में 66 रनों की नाबाद और तूफानी पारी खेली. अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 5 गगनचुंबी छक्के और 4 शानदार चौके जड़े. अर्जुन की इस कड़क बल्लेबाजी को देखकर वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे.

Published at : 09 Jun 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Arjun Tendulkar T20 Mumbai League 2026
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