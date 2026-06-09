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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद रिजवान की घटिया हरकत से पाकिस्तान शर्मसार! क्रिकेटर के बयान से मची खलबली

मोहम्मद रिजवान की घटिया हरकत से पाकिस्तान शर्मसार! क्रिकेटर के बयान से मची खलबली

Litton Das on Mohammad Rizwan Handshake: टेस्ट सीरीज के दौरान मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेश टीम के खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर विवाद खड़ा कर दिया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 07:08 AM (IST)
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मई 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई. अपने घर पर खेलते हुए बांग्लादेश ने सीरीज 2-0 से जीतकर इतिहास रचा. यह सीरीज बांग्लादेश की जीत से ज्यादा मोहम्मद रिजवान और लिटन दास के कारण भी चर्चा में रही. दोनों कई बार मैदान पर बहस करते दिखे और सीरीज समाप्त होने के बाद रिजवान ने लिटन दास से हाथ तक नहीं मिलाया था. अब दास ने खुलकर इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है.

मुझे चुभ गई वह बात - लिटन दास

लिटन दास ने मोहम्मद रिजवान की हरकत को अनप्रोफेशनल बताया. लिटन दास ने खेद जताया कि रिजवान को अगर उनसे व्यक्तिगत तौर पर कुछ दिक्कत थी, तो वे सिर्फ उनको नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन पूरी टीम का अपमान करना सही नहीं था.

लिटन दास ने कहा, 'मुझे एक चीज बहुत चुभ गई. मैदान पर चाहे जो भी हो, एक बार मुकाबला समाप्त होने के बाद सभी को हाथ मिलाना चाहिए. पहली हार के बाद रिजवान हाथ मिलाने नहीं आए, जो बहुत गलत व्यवहार था. कोई खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे हार मिले या जीत.'

बांग्लादेश टीम का अपमान किया

लिटन दास ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि मोहम्मद रिजवान को बाकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर बांग्लादेश टीम के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए था. दास ने कहा, "जब वे अगली बार हमारे साथ खेलेंगे, क्या उन्हें हमारी तरफ से कुछ अच्छे व्यवहार की उम्मीद होगी? उन्होंने बांग्लादेश टीम का अपमान किया है."

आपको याद दिला दें कि बांग्लादेश ने पहला टेस्ट 104 रनों के अंतर से जीता, वहीं दूसरे टेस्ट में 78 रनों से जीत दर्ज की थी. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार रहा जब बांग्लादेश ने घरेलू सीरीज में पाकिस्तान को हराया हो.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Jun 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Pakistan Vs Bangladesh PAK Vs BAN Mohammad Rizwan Litton Das
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