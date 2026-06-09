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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी मचाएंगे तबाही, श्रीलंका ODI में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है टीम इंडिया

वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे तबाही, श्रीलंका ODI में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है टीम इंडिया

India A vs Sri Lanka A Tri Series: आज से भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच ट्राई सीरीज का आगाज हो रहा है. पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 08:22 AM (IST)
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IPL 2026 के बाद वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम इंडिया की जर्सी में दिखेंगे. आज से इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की ट्राई सीरीज का आगाज हो रहा है. सीरीज का सबसे पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. वैभव पहले भी इंडिया ए के लिए खेल चुके हैं, जब पिछले साल उन्होंने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में 42 गेंद में 144 रन जड़ दिए थे. हालांकि यह ट्राई सीरीज वनडे फॉर्मेट में खेली जाएगी. 

इस ट्राई सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे होंगे. इस टीम में प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, आयुष बडोनी से लेकर युवा बल्लेबाज निशांत सिंधू भी शामिल हैं. दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी के लिए यह ट्राई सीरीज बेहद अहम होगी, क्योंकि उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए भी स्क्वाड में चुना गया है. वैभव बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ यूके टूर पर जाना चाहेंगे. उससे पहले जान लीजिए कि आज इंडिया ए की प्लेइंग इलेवन कैसी दिख सकती है.

इंडिया ए की संभावित प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, आयुष बडोनी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज और अरशद खान

ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए का स्क्वाड: वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, आयुष बडोनी, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय, निशांत सिंधू, यश ठाकुर, अरशद खान, युद्धवीर सिंह चरक, विप्रज निगम, कुमार कुशाग्र, अंशुल कंबोज, सूर्यांश शेडगे

ट्राई सीरीज में प्रत्येक टीम एक-दूसरे से 2 बार भिड़ेगी. पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में रहने वाली टीमों के बीच 21 जून को फाइनल खेला जाएगा. भारतीय टीम आज श्रीलंका के साथ पहला मैच खेलेगी, जिसके बाद 11 जून को उसका सामना अफगानिस्तान ए से होगा. 15 जून को श्रीलंका ए और अंतिम मुकाबले में 17 जून को अफगानिस्तान ए से भिड़ना है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Jun 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka India National Cricket Team India A IND A Vs SL A
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