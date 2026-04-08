ध्रुव श्योराण ने आंध्र ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप 2026 के पहले दिन एक शॉट की बढ़त बनाई

विशाखापट्टनम, 7 अप्रैल, 2026: डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई विजेता ध्रुव श्योराण ने विशाखापट्टनम के ईस्ट प्वाइंट गोल्फ क्लब में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपये इनामी राशि वाले आंध्र ओपन 2026 के पहले राउंड में चार अंडर 67 का स्कोर बनाकर बढ़त हासिल की.

31 वर्षीय ध्रुव ने पार-5 12वें होल पर ईगल और पहले से तीसरे होल तक लगातार तीन बर्डी लगाकर लीडरबोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किया. 12वें होल पर उन्होंने 372 यार्ड की लंबी ड्राइव के बाद गैप वेज से सटीक एप्रोच खेला, जिससे गेंद होल से दो फीट दूर रुकी और उन्होंने आसान पट के साथ ईगल दर्ज किया. यह प्रतियोगिता पार-71 कोर्स पर खेली जा रही है.

बेंगलुरु के पीजीटीआई विजेता चिकारंगप्पा एस. और खालिन जोशी तीन अंडर 68 के स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे, जो ध्रुव से एक शॉट पीछे हैं.

पीजीटीआई अपने अंब्रेला पार्टनर डीपी वर्ल्ड तथा टूर पार्टनर्स अमूल, एक्सिस बैंक, कैंपा, अमृतांजन एनरल्याइट, कल्याणी, गोल्फ प्लस मंथली और गोल्फ डिजाइन इंडिया का टूर के विकास में उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है. आंध्र ओपन 2026 को मेजबान स्थल ईस्ट प्वाइंट गोल्फ क्लब (ईपीजीसी) और इवेंट पार्टनर आंध्र प्रदेश गोल्फ एसोसिएशन (एपीजीए) का समर्थन प्राप्त है.

पार-5 सातवें होल को 477 यार्ड के पार-4 में परिवर्तित किया गया है, जिससे कोर्स का पार घटकर 71 हो गया है.

गुरुग्राम के ध्रुव 2026 के छह टूर्नामेंट के बाद वर्तमान में पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट में 11वें स्थान पर हैं. उनका 2026 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले महीने अहमदाबाद में आयोजित इंडोरामा वेंचर्स ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप में संयुक्त छठा स्थान था.

अपने प्रदर्शन पर ध्रुव ने कहा, "राउंड अच्छा रहा. मैंने खुद को लगातार मौके दिए और 12वें होल पर ईगल के बाद लय मिल गई. अंत में दो शॉट गंवाए, लेकिन कुल मिलाकर अपने खेल से संतुष्ट हूं. यह कोर्स घाटी में स्थित है, इसलिए ढलान और ग्रीन की ग्रेन पढ़ना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैंने धैर्य बनाए रखा और अपनी प्रक्रिया पर कायम रहा."

खालिन जोशी, जो 2018 में एशियन टूर पर जीत चुके हैं और 2025 में डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई रैंकिंग में आठवें स्थान पर रहे थे, ने कहा, "मैंने आज काफी अच्छा खेला. ग्रीन्स पढ़ना चुनौतीपूर्ण है और पट डालना आसान नहीं था, लेकिन मैंने गेंद को खेल में बनाए रखा और कुछ अच्छे बर्डी बनाए. कुछ तीन-पट के कारण शॉट गंवाए, लेकिन कुल मिलाकर मैं अपनी शुरुआत से संतुष्ट हूं और अगले तीन दिनों को लेकर उत्साहित हूं.

डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई मेरिट लिस्ट लीडर सप्तक तलवार एक अंडर 70 के स्कोर के साथ संयुक्त 10वें स्थान पर रहे. दिन का मुख्य आकर्षण नेपाल के सुबाश तामांग का होल-इन-वन रहा, जो उन्होंने 144 यार्ड के पार-3 11वें होल पर, अपने दिन के दूसरे होल में बनाया. तामांग भी एक अंडर 70 के स्कोर के

साथ संयुक्त 10वें स्थान पर रहे.

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के बारे में

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, भारत में पुरुष पेशेवर गोल्फ की आधिकारिक संचालन एवं मान्यता संस्था है और यह इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन तथा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पीजीए टूर्स का मान्यता प्राप्त सदस्य है. पीजीटीआई का डीपी वर्ल्ड टूर (यूरोपियन टूर) के साथ रणनीतिक गठबंधन भी है. पीजीटीआई के आयोजनों में ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग

(ओडब्ल्यूजीआर) अंक भी दिए जाते हैं. वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड, पीजीटीआई की टाइटल पार्टनर और आधिकारिक अंब्रेला पार्टनर है. पीजीटीआई का नेतृत्व इसके अध्यक्ष पद्म भूषण श्री कपिल देव कर रहे हैं, जो एक महान खेल व्यक्तित्व हैं और आज भी खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमियों को प्रेरित करते हैं.

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