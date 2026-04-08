हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सध्रुव श्योराण ने आंध्र ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप 2026 के पहले दिन एक शॉट की बढ़त बनाई

ध्रुव श्योराण ने आंध्र ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप 2026 के पहले दिन एक शॉट की बढ़त बनाई

ध्रुव श्योराण ने विशाखापट्टनम के ईस्ट प्वाइंट गोल्फ क्लब में खेले जा रहे आंध्र ओपन 2026 के पहले राउंड में बढ़त हासिल कर ली है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 08 Apr 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

विशाखापट्टनम, 7 अप्रैल, 2026: डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई विजेता ध्रुव श्योराण ने विशाखापट्टनम के ईस्ट प्वाइंट गोल्फ क्लब में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपये इनामी राशि वाले आंध्र ओपन 2026 के पहले राउंड में चार अंडर 67 का स्कोर बनाकर बढ़त हासिल की.

31 वर्षीय ध्रुव ने पार-5 12वें होल पर ईगल और पहले से तीसरे होल तक लगातार तीन बर्डी लगाकर लीडरबोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किया. 12वें होल पर उन्होंने 372 यार्ड की लंबी ड्राइव के बाद गैप वेज से सटीक एप्रोच खेला, जिससे गेंद होल से दो फीट दूर रुकी और उन्होंने आसान पट के साथ ईगल दर्ज किया. यह प्रतियोगिता पार-71 कोर्स पर खेली जा रही है.

बेंगलुरु के पीजीटीआई विजेता चिकारंगप्पा एस. और खालिन जोशी तीन अंडर 68 के स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे, जो ध्रुव से एक शॉट पीछे हैं.

पीजीटीआई अपने अंब्रेला पार्टनर डीपी वर्ल्ड तथा टूर पार्टनर्स अमूल, एक्सिस बैंक, कैंपा, अमृतांजन एनरल्याइट, कल्याणी, गोल्फ प्लस मंथली और गोल्फ डिजाइन इंडिया का टूर के विकास में उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है. आंध्र ओपन 2026 को मेजबान स्थल ईस्ट प्वाइंट गोल्फ क्लब (ईपीजीसी) और इवेंट पार्टनर आंध्र प्रदेश गोल्फ एसोसिएशन (एपीजीए) का समर्थन प्राप्त है.

पार-5 सातवें होल को 477 यार्ड के पार-4 में परिवर्तित किया गया है, जिससे कोर्स का पार घटकर 71 हो गया है.

गुरुग्राम के ध्रुव 2026 के छह टूर्नामेंट के बाद वर्तमान में पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट में 11वें स्थान पर हैं. उनका 2026 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले महीने अहमदाबाद में आयोजित इंडोरामा वेंचर्स ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप में संयुक्त छठा स्थान था.

अपने प्रदर्शन पर ध्रुव ने कहा, "राउंड अच्छा रहा. मैंने खुद को लगातार मौके दिए और 12वें होल पर ईगल के बाद लय मिल गई. अंत में दो शॉट गंवाए, लेकिन कुल मिलाकर अपने खेल से संतुष्ट हूं. यह कोर्स घाटी में स्थित है, इसलिए ढलान और ग्रीन की ग्रेन पढ़ना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैंने धैर्य बनाए रखा और अपनी प्रक्रिया पर कायम रहा."

खालिन जोशी, जो 2018 में एशियन टूर पर जीत चुके हैं और 2025 में डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई रैंकिंग में आठवें स्थान पर रहे थे, ने कहा, "मैंने आज काफी अच्छा खेला. ग्रीन्स पढ़ना चुनौतीपूर्ण है और पट डालना आसान नहीं था, लेकिन मैंने गेंद को खेल में बनाए रखा और कुछ अच्छे बर्डी बनाए. कुछ तीन-पट के कारण शॉट गंवाए, लेकिन कुल मिलाकर मैं अपनी शुरुआत से संतुष्ट हूं और अगले तीन दिनों को लेकर उत्साहित हूं.

डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई मेरिट लिस्ट लीडर सप्तक तलवार एक अंडर 70 के स्कोर के साथ संयुक्त 10वें स्थान पर रहे. दिन का मुख्य आकर्षण नेपाल के सुबाश तामांग का होल-इन-वन रहा, जो उन्होंने 144 यार्ड के पार-3 11वें होल पर, अपने दिन के दूसरे होल में बनाया. तामांग भी एक अंडर 70 के स्कोर के
साथ संयुक्त 10वें स्थान पर रहे.

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के बारे में

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, भारत में पुरुष पेशेवर गोल्फ की आधिकारिक संचालन एवं मान्यता संस्था है और यह इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन तथा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पीजीए टूर्स का मान्यता प्राप्त सदस्य है. पीजीटीआई का डीपी वर्ल्ड टूर (यूरोपियन टूर) के साथ रणनीतिक गठबंधन भी है. पीजीटीआई के आयोजनों में ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग

(ओडब्ल्यूजीआर) अंक भी दिए जाते हैं. वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड, पीजीटीआई की टाइटल पार्टनर और आधिकारिक अंब्रेला पार्टनर है. पीजीटीआई का नेतृत्व इसके अध्यक्ष पद्म भूषण श्री कपिल देव कर रहे हैं, जो एक महान खेल व्यक्तित्व हैं और आज भी खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमियों को प्रेरित करते हैं.

 

यह भी पढ़ें: DC vs GT: आज दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? मैच से पहले जानिए किसकी होगी जीत

Published at : 08 Apr 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Andhra Open Golf Championship 2026 Dhruv Sheoran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
ध्रुव श्योराण ने आंध्र ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप 2026 के पहले दिन एक शॉट की बढ़त बनाई
ध्रुव श्योराण ने आंध्र ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप 2026 के पहले दिन एक शॉट की बढ़त बनाई
स्पोर्ट्स
DC और GT का मुकाबला आज, जानें दिल्ली और गुजरात की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
DC और GT का मुकाबला आज, जानें दिल्ली और गुजरात की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
स्पोर्ट्स
DC vs GT: आज दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? मैच से पहले जानिए किसकी होगी जीत
आज दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? मैच से पहले जानिए किसकी होगी जीत
स्पोर्ट्स
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
आईपीएल 2026
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
टेलीविजन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
नौकरी
IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget