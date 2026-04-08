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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026DC vs GT: आज दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? मैच से पहले जानिए किसकी होगी जीत

DC vs GT: आज दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? मैच से पहले जानिए किसकी होगी जीत

DC vs GT Match Prediction: आज दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस का मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. आंकड़ों के आधार पर जानिए आज किसकी जीत की संभावना है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Apr 2026 04:02 PM (IST)
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Delhi Capitals vs Gujarat Titans Today IPL Match Prediction: IPL 2026 में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत होगी. दिल्ली के पास आज जीत की हैट्रिक लगाने का मौका होगा, दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां हेड टू हेड आंकड़े बताते हैं कि आज गुजरात बाजी मार सकती है. यहां आंकड़ों के आधार पर जानिए, आज दिल्ली बनाम गुजरात मैच में कौन विजयी रहने वाला है.

आज किसे मिलेगी जीत?

कुल हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की 7 बार टक्कर हुई है, जिनमें चार बार गुजरात और बाकी तीन मौकों पर DC ने बाजी मारी है. वहीं पिछली दोनों भिड़ंत में भी GT विजयी रही है.

आज का मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर दोनों टीमों की तीन बार भिड़ंत हुई है, जिनमें 2 बार GT और एक बार दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की है. इस मैदान के हेड टू हेड आंकड़ों में भी गुजरात 2022 सीजन की चैंपियन गुजरात टाइटंस ही आगे है. पिछले सीजन गुजरात और दिल्ली का 2 बार मैच हुआ और दोनों बार GT ने जीत दर्ज की थी. ये सभी आंकड़े आज के मैच में गुजरात की जीत का इशारा कर रहे हैं.

IPL 2026 में किसका प्रदर्शन बेहतर?

IPL 2026 की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम बेहतर रही है, जिसने अपने दोनों मैचों में जीत दर्ज की है. पहले उसने लखनऊ सुपर जायंट्स और उसके बाद 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को धूल चटाई. वहीं गुजरात टाइटंस की टीम अपने दोनों मैच हार चुकी है. कागजी आंकड़े गुजरात की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा फॉर्म के हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स बेहतर दिखाई दे रही है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Apr 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals DC Vs GT Gujarat Titans IPL 2026
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