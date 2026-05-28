बारिश में धुल गया RR और GT का क्वालीफायर 2, तो कौन पहुंचेगा फाइनल में? जानें IPL का नियम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, आईपीएल 2026 की पहली फाइनलिस्ट टीम है. फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला 29 मई को होगा, जब क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स (RR vs GT Qualifier 2) की टक्कर होगी. इस मैच का विजेता 31 मई को फाइनल में RCB से भिड़ेगा.

यह मैच मुल्लांपुर में खेला जाएगा. फैंस भी बेसब्री से दूसरी फाइनलिस्ट टीम का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अगर क्वालीफायर 2 मैच में बारिश आ जाती है, तो मुकाबले का परिणाम कैसे निकलेगा? परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि मैच रद्द होने पर फाइनल में जाने वाली दूसरी टीम कौन बनेगी? यहां जान लीजिए क्वालीफायर 2 में बारिश के लिए क्या है IPL का नियम?

क्वालीफायर 2 में बारिश आई, तो क्या होगा?

अगर गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले दूसरे क्वालीफायर मैच में बारिश आई, तो नियमानुसार मैच ऑफिशियल्स उसी दिन मैच को पूरा करवाने की कोशिश करते हैं. उसी दिन मैच का परिणाम आए, इसके लिए 120 मिनट का अतिरिक्त समय भी जोड़ा जाता है.

29 मई को गुजरात और राजस्थान के बीच कम से कम पांच-पांच ओवर का मैच करवाने की कोशिश की जाएगी. दोनों पारियों में पांच-पांच ओवर का खेल भी नहीं हो पाता है, तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा.

किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

अगर क्वालीफायर 2 मैच बिना कोई गेंद खेले रद्द हो जाता है, तो वह टीम फाइनल में जाएगी जिसकी पोजीशन पॉइंट्स टेबल में बेहतर थी. इस आधार पर गुजरात टाइटंस को फाइनल का टिकट मिलेगा क्योंकि वह अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि राजस्थान को चौथा स्थान मिला था.

यह इतिहास में केवल दूसरी बार होगा जब प्लेऑफ के मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत होगी. प्लेऑफ में उनकी एकमात्र भिड़ंत आईपीएल 2022 के क्वालीफायर 1 में हुई थी. उस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान को 7 विकेट से धूल चटाई थी.

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