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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026बारिश में धुल गया RR और GT का क्वालीफायर 2, तो कौन पहुंचेगा फाइनल में? जानें IPL का नियम

बारिश में धुल गया RR और GT का क्वालीफायर 2, तो कौन पहुंचेगा फाइनल में? जानें IPL का नियम

RR vs GT Qualifier 2 Rain Rule: राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले क्वालीफायर 2 मैच में बारिश आ जाती है, तो विजेता का फैसला कैसे होगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 May 2026 06:35 PM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, आईपीएल 2026 की पहली फाइनलिस्ट टीम है. फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला 29 मई को होगा, जब क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स (RR vs GT Qualifier 2) की टक्कर होगी. इस मैच का विजेता 31 मई को फाइनल में RCB से भिड़ेगा.

यह मैच मुल्लांपुर में खेला जाएगा. फैंस भी बेसब्री से दूसरी फाइनलिस्ट टीम का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अगर क्वालीफायर 2 मैच में बारिश आ जाती है, तो मुकाबले का परिणाम कैसे निकलेगा? परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि मैच रद्द होने पर फाइनल में जाने वाली दूसरी टीम कौन बनेगी? यहां जान लीजिए क्वालीफायर 2 में बारिश के लिए क्या है IPL का नियम?

क्वालीफायर 2 में बारिश आई, तो क्या होगा?

अगर गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले दूसरे क्वालीफायर मैच में बारिश आई, तो नियमानुसार मैच ऑफिशियल्स उसी दिन मैच को पूरा करवाने की कोशिश करते हैं. उसी दिन मैच का परिणाम आए, इसके लिए 120 मिनट का अतिरिक्त समय भी जोड़ा जाता है.

29 मई को गुजरात और राजस्थान के बीच कम से कम पांच-पांच ओवर का मैच करवाने की कोशिश की जाएगी. दोनों पारियों में पांच-पांच ओवर का खेल भी नहीं हो पाता है, तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा.

किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

अगर क्वालीफायर 2 मैच बिना कोई गेंद खेले रद्द हो जाता है, तो वह टीम फाइनल में जाएगी जिसकी पोजीशन पॉइंट्स टेबल में बेहतर थी. इस आधार पर गुजरात टाइटंस को फाइनल का टिकट मिलेगा क्योंकि वह अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि राजस्थान को चौथा स्थान मिला था.

यह इतिहास में केवल दूसरी बार होगा जब प्लेऑफ के मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत होगी. प्लेऑफ में उनकी एकमात्र भिड़ंत आईपीएल 2022 के क्वालीफायर 1 में हुई थी. उस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान को 7 विकेट से धूल चटाई थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 May 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals RR Gujarat Titans GT IPL 2026 Qualifier 2
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