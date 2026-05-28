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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026रोहित-पंत और एमएस धोनी, IPL 2026 की सबसे बड़ी 'स्कैम प्लेइंग XI', करोड़ों लेकर टीम का किया बेड़ा गर्क

रोहित-पंत और एमएस धोनी, IPL 2026 की सबसे बड़ी 'स्कैम प्लेइंग XI', करोड़ों लेकर टीम का किया बेड़ा गर्क

IPL Worst Playing 11: आईपीएल 2026 में कई बड़े-बड़े धुरंधर खिलाड़ी फ्लॉप हुए. ऑक्शन में मोटी रकम पाने वाले खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बिल्कुल 'जीरो' रहा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 May 2026 07:12 PM (IST)
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आईपीएल एक ऐसा मंच है, जहां दुनिया के हर कोने से सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर खेलते हैं. दबाव इतना होता है कि करोड़ों की सैलरी पाने वाले धुरंधर खिलाड़ी फ्लॉप हो जाते हैं. वहीं बेस प्राइस में बिकने वाले क्रिकेटर भी कमाल कर जाते हैं. आईपीएल 2026 का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है, क्योंकि यहां बड़े-बड़े दिग्गज फ्लॉप हुए हैं.

एक तरफ 26 वर्षीय भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप के होल्डर बने हुए हैं. मगर दूसरी ओर ऋषभ पंत और सूर्यकुमार यादव जैसे नामी खिलाड़ी बहुत सारा पैसा लेकर भी टॉप-क्लास प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं. इसी बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने अपनी स्कैम प्लेइंग इलेवन पोस्ट की है.

आईपीएल 2026 की स्कैम प्लेइंग 11

इस प्लेइंग इलेवन में उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनकी आईपीएल सैलरी करोड़ों रुपयों में है, लेकिन प्रदर्शन ठीक उससे उलट रहा है. जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़ रुपये लेते हैं, इस सीजन उनका औसत सिर्फ 28 का रहा. रोहित चोट के कारण सभी लीग मैच नहीं खेल पाए, लेकिन बाकी 9 मैचों में उनका प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा.

ऋतुराज गायकवाड़: आईपीएल 2026 में ऋतुराज गायकवाड़ 14 मैचों में 337 रन बना पाए. उन्हें CSK से 18 करोड़ रुपये मिलते हैं.

रोहित शर्मा: चोट के कारण सभी लीग मैच नहीं खेले. 9 मैच खेलकर 283 रन बना पाए. रोहित को MI से 16.30 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है.

सूर्यकुमार यादव: मुंबई की नाकामी का एक मुख्य कारण सूर्यकुमार यादव का ना चलना रहा. 20.77 के बेकार औसत से सिर्फ 270 रन बना पाए.

ऋषभ पंत: IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बतौर कप्तान फेल हुए. व्यक्तिगत तौर पर 14 मैचों में केवल 312 रन बना पाए. LSG से उन्हें 27 करोड़ रुपये मिलते हैं.

निकोलस पूरन: ऋषभ पंत के टीम मेंबर निकोलस पूरन लखनऊ सुपर जायंट्स में 21 करोड़ रुपये की सैलरी लेते हैं. आईपीएल 2026 में उनका औसत केवल 18 का रहा.

जीतेश शर्मा: RCB के मिडिल ओवर की सबसे बड़ी कमजोरी जीतेश शर्मा रहे. 15 मैचों में सिर्फ 105 रन बना पाए हैं. उन्होंने पूरे सीजन में एक भी फिफ्टी नहीं लगाई है.

हार्दिक पांड्या: मुंबई इंडियंस से 16.35 करोड़ रुपये की सैलरी लेने वाले हार्दिक पांड्या पिछले 2 सीजन में केवल 430 रन बना पाए हैं. बतौर कप्तान उन्हें ज्यादा आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा.

वाशिंगटन सुंदर: सुंदर ने आईपीएल 2026 में ज्यादा गेंदबाजी नहीं की, इसलिए उनसे बल्लेबाजी में अच्छा करने की उम्मीद थी. उन्होंने 15 मैचों में 311 रन बनाए, लेकिन मैच जिताऊ पारी ज्यादा नहीं खेल पाए.

अर्शदीप सिंह: पंजाब किंग्स के गेंदबाजी अटैक को लीड करने वाले अर्शदीप सिंह 18 करोड़ रुपये की सैलरी लेते हैं. मगर आईपीएल 2026 में वो 14 मैचों में केवल 14 विकेट ले पाए.

जसप्रीत बुमराह: MI की नाकामी की एक और मुख्य वजह. आमतौर पर सटीक गेंदबाजी करने वाले बुमराह का इकोनॉमी रेट पिछले 10 साल में सबसे अधिक रहा. इस बार बुमराह 14 मैचों में सिर्फ 4 विकेट ले सके.

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ट्रेंट बोल्ट: ट्रेंट बोल्ट की स्विंग में भी इस बार पहले जैसी धार नहीं दिखी. आईपीएल 2026 में उन्होंने केवल पांच मैच खेले और सिर्फ 2 विकेट ले पाए.

एमएस धोनी: इस स्कैम प्लेइंग इलेवन लिस्ट में एमएस धोनी को भी शामिल किया गया. धोनी सीजन में एक भी मैच नहीं खेले, लेकिन लगातार वापसी के संकेत देकर फैंस की उम्मीदें जगाए रखीं.

आईपीएल 2026 की स्कैम प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, जीतेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, एमएस धोनी

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 May 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma MS DHONI RISHABH PANT IPL 2026
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