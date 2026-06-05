पाकिस्तानी खिलाड़ी ने खेल भावना की उड़ाई धज्जियां, भारत के साथ की धोखेबाजी; वीडियो वायरल

अंडर-18 हॉकी एशिया कप 2026 में शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया. मुकाबले में टीम इंडिया ने अंतिम क्वार्टर में वापसी करते हुए 5-3 से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में प्रवेश किया. आशीष पूर्ति ने आखिरी क्वार्टर में लगातार 3 गोल करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई. मगर इस मैच से जुड़ा एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ने खेल भावना को शर्मसार करने का काम किया है.

दरअसल यह मामला तीसरे क्वार्टर का है, टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही थी. मैच के 37वें मिनट में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बुली से सीधे गोल कर दिया था. जब मुकाबला पेनल्टी या किसी अन्य कारण से रोके जाने के बाद दोबारा शुरू करवाया जाता है, उस प्रक्रिया को 'बुली' कहते हैं. इसमें दोनों टीमों का एक-एक खिलाड़ी गेंद के पास खड़ा होता है, पहले वे जमीन पर हॉकी टिकाते हैं और फिर हॉकी के टकराने के बाद खेल शुरू होता है.

आमतौर पर खेल भावना का सम्मान करने के लिए बुली के समय खिलाड़ी अपने विरोधी खिलाड़ी की तरफ गेंद को धकेल देता है. मगर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने खेल भावना की धज्जियां उड़ाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में दे मारा. चूंकि आमतौर पर हॉकी प्लेयर खेल भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर की इस हरकत को देख भारतीय खिलाड़ी चकित रह गए थे. इस गोल को करने के बाद पाक प्लेयर ने हॉकी को जमीन पर पटक कर आक्रामक सेलिब्रेशन भी किया.

SORE LOSERS 🤧 !!!



When Bully happens players give back pass due to sportsmanship btw meanwhile in U18 Men's Hockey Asia Cup A Paki player scored from Bully & behaved like he has scored World best goal !!#Hockey pic.twitter.com/jmLfWqTfl8 — Navin Mittal (@NavinSports) June 5, 2026

खैर अंत में पाकिस्तान टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. अब भारत का सामना फाइनल में 6 जून को जापान से होगा. जापान, जो ग्रुप मुकाबले में टीम इंडिया को मात दे चुका है.

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