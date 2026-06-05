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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyWatch: पाकिस्तानी खिलाड़ी ने खेल भावना की उड़ाई धज्जियां, भारत के साथ की धोखेबाजी; वीडियो वायरल

Watch: पाकिस्तानी खिलाड़ी ने खेल भावना की उड़ाई धज्जियां, भारत के साथ की धोखेबाजी; वीडियो वायरल

India vs Pakistan Hockey Asia Cup: अंडर-18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने धोखे से गोल किया और फिर हॉकी को पटक कर सेलिब्रेशन भी किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Jun 2026 11:19 PM (IST)
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अंडर-18 हॉकी एशिया कप 2026 में शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया. मुकाबले में टीम इंडिया ने अंतिम क्वार्टर में वापसी करते हुए 5-3 से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में प्रवेश किया. आशीष पूर्ति ने आखिरी क्वार्टर में लगातार 3 गोल करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई. मगर इस मैच से जुड़ा एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ने खेल भावना को शर्मसार करने का काम किया है.

दरअसल यह मामला तीसरे क्वार्टर का है, टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही थी. मैच के 37वें मिनट में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बुली से सीधे गोल कर दिया था. जब मुकाबला पेनल्टी या किसी अन्य कारण से रोके जाने के बाद दोबारा शुरू करवाया जाता है, उस प्रक्रिया को 'बुली' कहते हैं. इसमें दोनों टीमों का एक-एक खिलाड़ी गेंद के पास खड़ा होता है, पहले वे जमीन पर हॉकी टिकाते हैं और फिर हॉकी के टकराने के बाद खेल शुरू होता है.

आमतौर पर खेल भावना का सम्मान करने के लिए बुली के समय खिलाड़ी अपने विरोधी खिलाड़ी की तरफ गेंद को धकेल देता है. मगर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने खेल भावना की धज्जियां उड़ाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में दे मारा. चूंकि आमतौर पर हॉकी प्लेयर खेल भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर की इस हरकत को देख भारतीय खिलाड़ी चकित रह गए थे. इस गोल को करने के बाद पाक प्लेयर ने हॉकी को जमीन पर पटक कर आक्रामक सेलिब्रेशन भी किया. 

खैर अंत में पाकिस्तान टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. अब भारत का सामना फाइनल में 6 जून को जापान से होगा. जापान, जो ग्रुप मुकाबले में टीम इंडिया को मात दे चुका है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Jun 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan IND VS PAK U18 Hockey Asia Cup
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