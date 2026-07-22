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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचोटिल खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने की जल्दबाजी क्यों? CoE और मैनेजमेंट के बीच बातचीत की कमी; रिपोर्ट में खुलासा

चोटिल खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने की जल्दबाजी क्यों? CoE और मैनेजमेंट के बीच बातचीत की कमी; रिपोर्ट में खुलासा

हैमस्ट्रिंग की कई चोटों से पता चलता है कि शायद पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद प्लेयर्स को मैदान पर उतारा गया. CoE और टीम मैनेजमेंट के बीच खिलाड़ियों और फिटनेस को लेकर बातचीत की कमी नजर आ रही है.

Written By : शिवम |  Updated at : 22 Jul 2026 03:10 PM (IST)
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इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने बार-बार होने वाली चोटों पर निराशा जाहिर की. टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा चिंता हैमस्ट्रिंग इंजरी है. ऐसा लग रहा है जैसे बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE), प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ के बीच बातचीत की कमी है. अब एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पिछले साल स्टाफ में बदलाव के बाद से खिलाड़ी नए सिस्टम के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया को BCCI के एक सूत्र ने बताया, "हैमस्ट्रिंग की कई चोटों से पता चलता है कि शायद पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद प्लेयर्स को मैदान पर उतारा गया. CoE और टीम मैनेजमेंट के बीच खिलाड़ियों और फिटनेस को लेकर बातचीत की कमी नजर आ रही है." खबर के मुताबिक अभी मेडिकल स्टाफ का कोई हेड नियुक्त नहीं किया गया है. 2023 में बनाए गए SOPs में कोई अपडेट नहीं किया गया.

सूत्र ने कहा, "नितीश कुमार रेड्डी ने अपनी गति बढ़ाने के लिए इंग्लिश बॉलिंग कोच स्टीफ़न जोन्स के साथ काम किया. लेकिन जब वह किसी बड़े इवेंट से पहले टीम के साथ हों, तो यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होनी चाहिए. जबकि वह तेजी से गेंदबाजी करने के लिए खुद पर जोर डालते हैं."

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सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, "ये चिंताजनक है कि टीम मैनेजमेंट के कहने पर CoE ने हर्षित को मंज़ूरी दे दी, जबकि घुटने की चोट से पहले जितना उनका वजन था उतना वापस नहीं हुआ था. इन चीजों पर ध्यान देने की जरुरत है."

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हो सकता है इस साल हुए टी20 वर्ल्ड कप में वॉशिंगटन सुंदर को भी जल्दबाजी में शामिल किया गया हो. सोर्स ने कहा, "वॉशिंगटन सुंदर को स्क्वॉड में शामिल होने के बाद मैच खेलने के लिए फिट होने में कम से कम 10 दिनों का समय चाहिए था. मैनेजमेंट ने टूर्नामेंट के दौरान उन्हें तैयार होने के लिए मजबूर किया. संभावना है कि इसका बुरा असर पड़ा हो. टीम खिलाड़ियों की मांग कर सकती है, लेकिन मेडिकल टीम को स्थिति साफ तौर पर बतानी होगी."

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सूत्र ने कहा, "बहुत कम प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं. अधिकतर प्लेयर्स को इंटरनेशनल सीरीज के बीच ठीक-ठाक ब्रेक मिल जाता है. अगर वे CoE में रिहैबिलिटेशन नहीं करवा रहे होते हैं, तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है. बातचीत बहुत कम होती है."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 22 Jul 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketers BCCI Harshit Rana Centre Of Excellence INDIAN CRICKET TEAM
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